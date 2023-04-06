Çandarlı Limanı Projesini, İzmir İş Dünyası Merakla Bekliyor

Kentteki iş dünyası temsilcileri, istihdam açısından önemli bir potansiyel yaratacak olan projenin hayata geçmesiyle, uluslararası yatırımcıların da bölgeye ilgisinin artacağını dile getirdi.

Yenilenebilir enerji yatırımlarında ülkemizin merkezi konumundaki İzmir’in üretim ve ihracatını artıracak “Kuzey Ege Çandarlı Limanı” projesi raftan indirilmeyi bekliyor. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, “İstihdam açısından da önemli bir potansiyel yaratacak olan Çandarlı Limanı projesi ile kentimizin, uluslararası yatırımcıların da göz bebeği olacağı kanaatindeyiz” dedi. Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk de İzmir’den Avrupa ve diğer bölgelere yeni denizyolu bağlantılarının kurulmasının bölgenin rekabetçi özelliğini artıracağını dile getirdi.

Ekonomik büyümenin bir sonucu olarak ülkemizin enerji ihtiyacının giderek arttığına dikkat çeken Mahmut Özgener, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve yerel kaynakların kullanımının artırılmasının, ekonomik ve ticari kalkınma açısından taşıdığı stratejik önemine vurgu yaptı. Temiz enerji kullanımının yaygınlaşmasıyla özellikle rüzgâr enerjisi alanında önemli gelişmeler yaşandığın kaydeden Özgener, “Türkiye’de, rüzgâr enerjisi sektöründe faaliyet gösteren firmaların neredeyse yarısı İzmir’de ve firmalarımız bu sektördeki istihdamın da yaklaşık yüzde 40’ını karşılıyor” dedi.

Hızla büyüyen ve gelişen sektörün üretim potansiyelini ortaya koyacak alt yapı projelerine ihtiyacın her geçen gün arttığını ifade eden Mahmut Özgener, İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) 2022 yılında yayımladığı “İzmir Limanları Mevcut Durum Analizi ve Gelişim Perspektifi Raporu”nda ortaya koyduğu projeye atıfta bulunarak, “Sektör tarafından da sahiplenilen Çandarlı Limanı ve İzmir Temiz Enerji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi bu ihtiyaca cevap veren önemli bir proje. Bu proje, kentimizde ve çevresinde faaliyet gösteren temiz enerji ekipman üreticilerine daha kolay ihracat yapma fırsatı da sağlayacak” dedi.

Özgener, şöyle devam etti, “Çandarlı Limanı, sektörün yoğunlaşma gösterdiği bölgede konumlanıyor. Liman, Kuzey Ege Otoyolu ile sağlanan güçlü ulaşım bağlantısının bulunması, sektöre uygun arka depolama ve üretim alanları potansiyeli, derinlik, yaklaşma genişliği ve benzer konularda standartları sağlayabiliyor olması ile dikkat çekiyor. Bunların yanında potansiyel deniz üstü rüzgâr enerjisi kaynaklarına ve bölgedeki mevcut üretim tesislerine yakınlığı limanın önemli avantajlarından. Proje ile bölgede temiz enerji sektörünün gelişmesi ve ihracata katkı sağlanması hedefleniyor. İstihdam açısından da önemli bir potansiyel yaratacak olan Çandarlı Limanı projesi ile kentimizin, uluslararası yatırımcıların da göz bebeği olacaktır.”

Kaynak: Ekonomim