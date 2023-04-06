Poliport’a Yeni Genel Müdür

Polisan Holding’in liman işletmeciliği iş kolundaki yatırımı Poliport’un genel müdürlüğüne, Selçuk Denizhan atandı. Erciyes Üniversitesi’nde mühendislik, Bilgi Üniversitesi’nde MBA, University of California Berkeley’de ise uluslararası ilişkiler ve finans öğrenimi gören Selçuk Denizhan, şirketin yeni dönem yatırımlarını yönetecek.

1971 yılından bu yana Kocaeli Körfez Bölgesi’nin lider liman terminali durumunda bulunan Poliport’un kuru yük elleçleme kapasitesi 5 milyon ton olup, 272.000 metreküp olan tank çiftliğinde ise 55 farklı kimyasal madde elleçleniyor.

Boya, kimya ve liman işletmeciliği alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken ve yarım asrı aşkın bir süredir Türkiye ekonomisine değer katan Polisan Holding, bağlı ortaklıklarından Poliport’un yönetiminde değişikliğe gitti. Holding, grubun 1971 yılında kurulan ve o tarihten bu yanadır Kocaeli Körfez Bölgesi’nin en önemli liman terminali olan Poliport’un başına deneyimli bir ismi genel müdür olarak atadı. 2000 yılında proje yöneticisi ve teknik müdür olarak Polisan Holding’de göreve başlayan ve 23 yılda grup bünyesinde birçok önemli görev üstlenen Selçuk Denizhan, 1 Nisan itibariyle Poliport’un genel müdürlüğüne getirildi.

Erciyes Üniversitesi’nde makina mühendisliği öğrenimi gören, Bilgi Üniversitesi’nde MBA eğitimi alan, sonrasında ise yurtdışına giderek University of California Berkeley’de uluslararası ilişkiler ve finans eğitimi alan Selçuk Denizhan, Poliport’un yeni dönem yatırımlarını yönetecek.

Poliport’un Yeni Dönem Planlamaları Hazır

Sakarya Üniversitesi’nde üretim yönetimi ve pazarlama alanında doktora öğrenimi devam eden Selçuk Denizhan, şirketin yeni dönem çalışmalarını şöyle anlattı; “Türkiye’nin liman işletmeciliği alanındaki ihtiyaçlarına cevap oluşturmak amacıyla 1971 yılında kurulan Poliport, gerçekleştirdiği kapasite artışı ve alt yapı yatırımlarıyla Kocaeli Körfez Bölgesi’nin lider liman terminali haline geldi. Kapasite arttırımı, alt yapı yenileme ve dijitalleştirme yatırımlarımız 2023’te de bütün hızıyla devam edecek. Hali hazırda 272.000 metreküp olan sıvı yük tank çiftliğinde 55 farklı kimyasal madde depolanıp elleçlenmekte. Burada hedeflenen kapasite miktarı 436.000 metreküp. Tank çiftliğini genişletmeye yönelik takvim planlamaya uygun devam edecek. Kuru yük depolama tarafında ise ağırlığı alüminyum, rulo sac, pik demir, levha sac gibi katma değeri yüksek ürünlere vermeyi, dolayısıyla ürün portföyümüzü değiştirmeyi hedeflemekteyiz. Yanı sıra kura yükte yıllık elleçleme kapasitemiz 5 milyon ton olduğu halde, bu rakamın altında kalıyoruz; bu durumu değiştirmeye yönelik yeni projelerimiz olacak. İskele sahamızın yıllık gemi kabul kapasitesi 1500, 2022 yılında güçlendirme ve yenileme çalışmalarımız başlamıştı, buradaki işler plana uygun şekilde 2023’te de devam edecek. Limandaki iş süreçlerinin takibini dijital alt yapıya kavuşturan, müşteriyi de sürecin içine alan, böylece hız ve verimliliği artıran AION otomasyon sisteminin son faz çalışmaları 2023’te tamamlanacak. Sistemin tam ve eksiksiz uygulanması operasyonel karlılık üzerinde maksimum etki yaratacaktır; böylece Poliport daha karlı bir yatırım haline gelecek.”

Vira Haber