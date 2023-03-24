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Çıldır Gölü'nün Yüzeyini Kaplayan Buz Tabakası Erimeye Başladı

Çıldır Gölü'nün Yüzeyini Kaplayan Buz Tabakası Erimeye Başladı

Kars ve Ardahan sınırlarında yer alan Çıldır Gölü'nün buzla kaplı yüzeyi, havaların ısınmasıyla erimeye başladı.

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Kars ve Ardahan sınırlarında yer alan Çıldır Gölü'nün buzla kaplı yüzeyi, havaların ısınmasıyla erimeye başladı. Kışın yüzeyindeki buzlar kırılarak "Eskimo" usulü balık avcılığı ile göl üzerinde atlı kızak gezintileri yapılan Çıldır Gölü bölgesinde ilkbaharla havalar ısındı. Göl yüzeyindeki donun açılmasıyla, buz parçaları kıyıya doğru vurmaya başladı. Erime nedeniyle atlı kızakçılar da Kars sınırındaki bölgede sezonu tamamladı.

Vira Haber

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