Maersk: "İskenderun Limanının Kapalı Olması Bizi de Etkiledi"

Maersk, "İskenderun Limanı'ndaki terminalin tekrar faaliyete geçmesiyle birlikte limana hizmet vermeye devam edeceği" Maersk'in Avrupa pazar güncellemesine göre, geçen aylarda Türkiye ve Suriye'yi vuran depremden SONRA, bölgedeki lojistik operasyonlar fiilen durdu. Maersk, "İskenderun Limanı'ndaki terminalin tekrar faaliyete geçmesiyle birlikte limana hizmet vermeye devam edeceği"

Maersk'in Avrupa pazar güncellemesine göre, geçen aylarda Türkiye ve Suriye'yi vuran depremden SONRA, bölgedeki lojistik operasyonlar fiilen durdu. Müşterilere teslimatı iyileştirmek için, güvenilirliği artırmak amacıyla Trans-Atlantik (2M) ağımızda proforma değişiklikler başlatmak da dahil olmak üzere çeşitli eylemler gerçekleştirilir. Güncelleme, bunun stratejimizi hızlandırmamızı ve müşterilerimiz için gelişmiş uçtan uca, güvenilir, sürdürülebilir ve esnek çözümler oluşturmamızı sağlayacağını söyledi.

Avrupa'daki tüm merkezler ve birincil ağ geçidi terminalleri şu anda sabit durumda ve müşteriler için planlanan gereksinimleri karşılamak için yeterli kuru ve soğuk ekipman mevcudiyetine sahibiz' dedi. Tüketici tarafında, enflasyon ve artan fiyatlara ilişkin devam eden endişe, daha düşük bir tüketici harcamasına neden oluyor ve sonuç olarak genel ekonomik durum üzerinde bir etkiye sahip. Tüketici güveni ve iyimserliği düşmeye devam ederken, bakkaliye, benzin ve evcil hayvan maması dışındaki tüm kategorilerde daha düşük bir tüketici harcaması bekleniyor (McKinsey).

Avrupa'daki tüm merkezler ve birincil ağ geçidi terminalleri şu anda sabit durumda ve müşteriler için planlanan gereksinimleri karşılamak için yeterli kuru ve soğuk ekipman mevcudiyetine sahibiz' dedi. Tüketici tarafında, enflasyon ve artan fiyatlara ilişkin devam eden endişe, daha düşük bir tüketici harcamasına neden oluyor ve sonuç olarak genel ekonomik durum üzerinde bir etkiye sahip. Tüketici güveni ve iyimserliği düşmeye devam ederken, bakkaliye, benzin ve evcil hayvan maması dışındaki tüm kategorilerde daha düşük bir tüketici harcaması bekleniyor (McKinsey).

Vira Haber