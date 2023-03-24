OYAK ve Alman Denizcilik Devi Oldendorff Ortak Oldu

OYAK ve Alman Oldendorff ortaklığı onay aldı. İki şirket, İskenderun’da dünyanın en büyük yüzen kömür aktarma terminallerinden birini işletecek.

OYAK Grubu’nun liman sektöründe büyüme planı yabancı ortaklıklarla sürüyor. Dünya Gazetesi, OYAK’ın liman açılımıyla ilgili sizlere ilk haberi bu köşeden 2017 yılında “Japon denizcilik devi, OYAK ile Türk sularına giriyor” haberiyle vermiştik.

O haberimizde gruba ait OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri’nin Japonya’nın en büyük denizcilik şirketlerinden Nippon Yusen Kaisha (NYK) ile ortaklık kuracağını sizlere duyurmuştuk. O ortaklık 2018 yılında gerçekleşti ve 110 milyon dolarlık yatırımla otomotiv odaklı OYAK Port projesi hayata geçti.

OYAK’ın denizdeki ikinci işbirliğini de yine Dünya Gazetesi geçen ayın sonunda sizlere ilk kez duyurmuştu. O haberimizde de grubun Alman Oldendorff ile işbirliği yapacağını sizlerle paylaşmıştık. İşte o ortaklık da resmi onay aldı ve OYAK ve Alman devi ortaklık kararı aldı. İşbirliğiyle Alman devine ait Iskolden Gmbh ve OYAK, Iskolden Taşımacılık ve Ticaret adlı şirkette ortak kontrol sahibi oldu.

Iskolden, İskenderun Körfezi'nde, dünyanın en büyük ve en üretken yüzen kömür aktarma terminallerinden birini işletiyor. Böylece OYAK ve Alman ortağı bu terminalde birlikte çalışacak. Almanya’nın Lübeck kentin de kurulan aile şirketi Oldendorff, 102 yıllık geçmişe sahip.

Bir aile şirketi olan Alman devi, 60 ülkeden 4 bin 500 çalışana sahip. Yaklaşık 57 milyon ton taşıma kapasitesi ve filosunda bir kısmı kiralanmış 700 gemi işleten şirket, alanda Almanya’nın en büyük firması. Şirketin Kopenhag, Hamburg, Londra, Stamford, Singapur, Mumbai, Melbourne, Şangay, Tokyo, Vancouver, Cape Town, Santiago, New Amsterdam, Trinidad, Hong Kong, İskenderun ve Dubai'de ofisleri bulunuyor.

1921'de 21 yaşındaki Egon Oldendorff ’un dokuz ay eğitim aldığı Hamburg'daki küçük bir nakliye şirketine ortak olmasıyla başlayan şirketin hikayesi, 2’nci Dünya Savaşı’nda değişim gösterdi. Savaş öncesinde filosunda 13 gemisi bulunan şirketin 11 gemisi battı.

Savaşla küçülen şirketin talihi yine savaşla değişti ve 1950'lerin başında Kore Savaşı nedeniyle şirket hızla büyüdü. 2001'de İskenderun'da çalışmaya başlayan şirket, yıllık 5 milyar dolar ciro yapıyor.

Kaynak: Kerim Ülker /Dünya