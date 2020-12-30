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Çin Aşısı Türkiye'ye Geldi!

Çin Aşısı Türkiye'ye Geldi!

Çin'den alınan 3 milyon doz Sinovac aşısını taşıyan THY uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. 17 konteyner Sağlık Bakanlığı'nın deposuna naklediliyor.

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Çin'den sipariş edilen  COVID-19 aşısının ilk partisini taşıyan uçak, Türkiye'ye geldi.

COVID-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 05.44'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

BAKAN KOCA: TESTLERİ BİTER BİTMEZ AŞILAMA PROGRAMIMIZ GERÇEKLEŞECEK

Türkiye saati ile 19.50'de Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından hareket eden uçağın Ankara'ya inişi ile aşıların bulunduğu konteynerler, uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Vira Haber

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