Antalyaspor Yüzücüleri Rekora Doymuyor

25-27 Aralık tarihlerinde İstanbul Galatasaray Ergun Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakaları'na, Antalyaspor Kulübü yüzme takımı 6 kız, 6 erkek olmak üzere 12 sporcu ile katıldı. Antalyaspor yüzme takımı, yeni rekorlar ve başarılar elde ederek ailelerini, antrenörlerini ve Antalyaspor camiasını gururlandırmayı başardı.

SÜPÜRGECİ VE ALBAYRAK'TAN 4 YENİ REKOR

Yarışmalar sonucunda 13 yaş bayanlar kategorisinde, 1500 metre serbest stilde Sevim Eylül Süpürgeci 17.14.12 olan rekorunu geliştirerek, 17.08.83'lük derecesi ile Türkiye rekoru kırdı. 13 yaş erkekler kategorisinde Emir Batur Albayrak 1500 metre serbest sitilde 16.18.98 olan rekorunu geliştirerek, 16.09.73'lük derecesi ile, 800 metre serbest stilde 08.31.07 olan rekorunu geliştirerek, 08.30.33'lük derecesi ile, 400 metre serbest stilde 04.12.04 olan rekorunu geliştirerek, 04.07.63'lük derecesi ile 3 Türkiye rekoru birden kırdı.

TÜM SPORCULAR BARAJI GEÇMEYİ BAŞARDI

Antalyaspor kafilesinde bulunan tüm sporcular Türkiye'nin en iyi yüzücülerinin katıldığı finallere katılım barajını geçerek 3'üncü gün finallerine katıldı ve elde ettikleri derecelerle milli takım kadrosuna seçilebilmek için ellerinden gelen en iyi performansı gösterdi. Türkiye'nin en üst düzey ulusal müsabakasında, Ahmet Ege Güldağ, Atakan Ercan, Azra Karabulut, Deniz Efe, Poyraz Şan Aşkın, Egemert Öztürk, Emir Batur Albayrak, Emre Sarp Zeytinoğlu, Gülin Naz Ünalmış, İpek Derin Eğin, Sevim Eylül Süpürgeci ve Talya Erdoğan katılım barajını geçmeyi başardı.

Vira Haber