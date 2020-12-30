Asyaport Limanı'ndaki TTC Operatörleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

TTC operatörleri, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" başlıklı fotoğrafını seçen operatörler, yaşam kategorisinde Süleyman Elçin'in "Antalyalı Örümcek Adam", spor kategorisinde de Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" fotoğrafına oy verdi.

Operatörlerden Ender Ülker, fotoğrafların her birinin birbirinden başarılı ve anlamlı olduğunu ifade etti.

Vira Haber