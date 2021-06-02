Çin-Avrupa Yeni İpek Yolu Türkiye'den Geçiyor

Pasifik Avrasya işletmesi ile Avusturya Demiryolları, Asya-Avrupa arası trenle mal taşımacılığını geliştirmek amacıyla yeni bir ortaklık oluşturdular. Bu işbirliği, Asya ile Avrupa arası bağlantıları daha da güçlendirecek olduğu gibi mal nakli güzergahı da en önemli terminal olarak Türkiye'deki Köseköy'ü kullanacak ve Bağımsız Devletler Topluluğu (eski Sovyet ülkeleri) ülkelerinden geçerek ile Avrupa arasında işleyecek.

Söz konusu ortaklık çerçevesinden 'den yola çıkan mallar Pasifik Avrasya tarafından Köseköy'e taşınacak. Buradan itibaren Rail Cargo Group, Avrupa'ya doğru taşıma işlemini üstlenecek Bunun tersi istikamette de Avrupa'dan sevk edilen mallar Köseköy'e gelecek ve buradan itibaren de Pasifik Avrasya, taşıma işlemini Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan üzerinden Çin'e kadar gerçekleştirecek. Her iki nakliyeci işletme de demiryolu ile sürekli olarak Avrasya anakarasını kat edecek ve iklim değişikliği konusundaki küresel çabalara katkıda bulunabilecektir.

Bu güzergahta Köseköy, saptandığı üzere, mal nakliyatı için Türkiye'de bir tür eklem noktası işlevi görüyor. Avusturya Demiryolları Rail Cargo Group ve Pasifik Avrasya ile Avrupa arası demiryolu nakliyesi açısından önemli bir lojistik işlev görmekte.

Öte yandan, İstanbul'da 17 çalışanı bulunan Avusturya Demiryolları Rail Cargo Group, haftada on gidiş-geliş ile Avrupa'dan Türkiye'ye Halkalı üzerinden çok yüksek miktarda mal taşıması yapmakta. Şimdi yukarıda açıklanan işbirliği ile söz konusu trenler artık Türkiye'nin Asya tarafında bulunan Köseköy terminaline gelecek.

Köseköy TCDD'nin 19 lojistik merkezinden birisi. olup Pasifik Avrasya tarafından kullanılan İstanbul'a en yakın yük terminali. Bu terminal en çok da otomobil, çelik ve ahşap endüstrisi için kullanılmakta olup Avrasya anakarası taşımacılığında önemli bir eklem noktası.

Türkiye esasen "Doğu ile Batı arasında köprü" olarak nitelene gelir. Asya ile Avrupa arasındaki coğrafi konumu Türkiye'yi, pek çok Avrupa ülkesi lojistik bir eklem noktası durumuna getirmekte olduğundan, aynı zamanda için de önemli bir strateji piyasa yapmaktadır.

Vira Haber