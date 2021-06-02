Caretta Carettaların Yuva Bölgesine Girenlere Tepki

Akyol, “Kendini bilmezler hala ATV ile yuvaların bulunduğu yerlere girmeye devam ediyor” dedi. Manavgat Boğaz mevkiinde uyarı levhaları ve kum yığınlarına rağmen caretta caretta yuvalarının bulunduğu yerlere ATV ile giren biri kadın 2 kişi, gönüllüler tarafından uzaklaştırıldı.

Kısa adı DEKAFOK olan Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Seher Akyol, yuvaların bulunduğu yerlere ATV ile giren kişiler hakkında jandarmaya şikayette bulunduklarını söyledi.

Amaçlarının Manavgat sahilinde caretta carettaların yumurta bıraktığı yuvaları koruyarak yavruların sağlıklı bir şekilde denize ulaşmasını sağlamak olduğunu belirten DEKAFOK Kurucu Başkanı Seher Akyol, şu ana kadar 65 kilometrelik Manavgat sahillerinde 120'den fazla yuva tespit ettiklerini belirterek, “Uyarı için astığımız afişlere, çaktığımız kazık ve kum yığınlarına rağmen bazı kendini bilmezler hala ATV ile yuvaların bulunduğu yerlere girmeye devam ediyor. Dün yuvaların bulunduğu yere giren ATV sürücüsü, benim ve gönüllülerin tepkisi üzerine bölgeden çıkmak zorunda kaldı. ATV’nin plakasını bildirerek jandarmaya şikayette bulunduk” diye konuştu.

Vira Haber