Deniz Severlerin Destekçisi Viaport Marina

İlk olarak yelkenli teknesiyle Türkiye’nin denizlerini tek başına geçecek olan Pamir, 4 yıl sonra dünyanın en zorlu denizcilik yarışı olan Vendee Globe’a katılan ilk Türk sporcu olmayı amaçlamaktadır.

ATLANTİK OKYANUSU’NU TEK BAŞINA GEÇEN İLK TÜRK

Çocukluğundan beri yelken sporuyla ilgilenen Tolga Pamir, 2011 yılında 6.5m uzunluğunda bir yelkenli tekne ile 33 günde Atlantik okyanusunu dışarıdan yardım almadan, tek başına geçen ilk Türk açık deniz yelken sporcusu olarak bayrağımızı tüm denizlerde dalgalandırdı. Haziran’da Artvin’den start alacak olan Pamir, yelkenli teknesiyle, dışardan yardım almaksızın Karadeniz’in ardından Marmara, Ege ve Akdeniz’i mola vermeden geçecek ve bu alanda rekor kırmayı deneyecektir.

“VENDEE GLOBE’DE YARIŞAN İLK TÜRK SPORCU OLMAK İSTİYORUM”

Nihai hedefinin 2024’te düzenlenecek olan Vendee Globe yarışına katılmak olduğunu açıklayan Pamir, “Vendee Globe insanın doğa ile olan mücadelesinde limitleri zorlayarak Yelkenin Everest’i olarak anılan durmaksızın dünya turu yapmayı amaçlayan tek solo yelken yarışıdır. 4 yılda bir düzenlenen bu yarışa tüm motivasyonum ve yetkinliğimle katılmak için antrenmanlarımı sıkı şekilde yürütüyorum ve ülkemi bu yarışta temsil etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Tolga Pamir’e Türkiye Turu Rekoru/Challenge4Seas projesi için SUANA isimli teknesinin kara bakımı ve deniz bağlama konusunda tam destek veren Viaport Marina Müdür Yardımcısı Murat Çevik’in yapmış olduğu açıklamada Viaport Marina’nın vizyonu arasında yer alan; kaliteli ve sürekli gelişen hizmet anlayışının yanı sıra denizciliğin, sporun gelişmesi ve bayrağımızın denizlerde dalgalanması için her alanda destekçi olduğunu ve bu çalışmalar kapsamında Tolga Pamir’e tekne bakım ve bağlama hizmeti verdiklerini söyledi.

VİAPORT MARİNA TUZLA

Denizcilik sektörünün kalbinde, 5 çıpa sahibi, dünya standartlarında ve 750 tekne bağlama kapasitesine sahip Viaport Marina Tuzla’da yüzer pontonlar ve rıhtımlar ile 80 metreye kadar güvenli bağlama hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca 75 ton ve 300 ton hareketli lifttler ile 30.000 m2 kara park alanında çekek hizmetleri sağlayan Marina, tekneniz ile ilgili Dünya’nın sayılı markalarının temsilcilerinin ofis ve servislerine ev sahipliği yapmakta ve tüm bakım onarım işlemlerini uzman tecrübeli kadrosu ile çekek sahasında kara park hizmeti vermektedir.

Viaport Marina’nın lüks ve konforlu ortamında marina, açık hava çarşısı, Korsan Adası Tema Park, Marina Aquapark, Aslan Park ve ViaSea Akvaryum gibi park eğlence merkezlerinin sunduğu çeşitlilik ile bir yaşam merkezidir.

Vira Haber