Çin, gökkuşağı alabalığını somon diye satacak

Çin'de yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle gökkuşağı alabalığının ülke içinde somon olarak etiketlenip satılması resmiyet kazandı.

Yıllardır somon niyetine aslında gökkuşağı alabalığı satıldığının geçen yıl medya tarafından ortaya çıkarılması üzerine Çinli yetkililer bu uygulamayı yasaklamak yerine en iyi çözümün meşrulaştırılması olduğuna karar verdi.

BİRBİRLERİNE ÇOK BENZİYORLAR

Oysa gökkuşağı alabalığı tatlısu balığı, somon ise tatlı suda doğsa bile gelişimini tuzlu suda gerçekleştiriyor. Bununla birlikte ikisinin de içi turuncu etten oluşurken dış görünüşleri birbirine çok benziyor.

Mayıs ayında devletin medya organı CCTV, Çin'de somon diye satılan balığın üçte birinin aslında gökkuşağı alabalığı olduğunu haberleştirdi.

SOMON ŞEMSİYESİ ALTINDA

Ardından Çin Su İşleri Ürünleri İşleme ve Pazarlama, balıkçılık sanayine bir standart getirmek için somonun artık somon türevi tüm balıkları kapsayan şemsiye ismi kabul edildiğini duyurdu. Bu bilimsel kategoriye alabalığın yanı sıra daha pek çok balık giriyor.

PARAZİT TEHLİKESİ ARTTI

Bu duruma Çinli tüketicilerin yoğun tepkisi öncelikle gökkuşağı alabalığında diğer balıklara kıyasla daha fazla parazit bulunmasından ve somonu çiğ yeme adeti kapsamında hasta etmesi ihtimalinden kaynaklanıyor.

Vira Haber