''Çiçeklerin Festivali Bodrum" Milta Bodrum Marina’da

Milta Bodrum Marina'nın ana sponsorluğunda, T.C.Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nin destekleri ile, TMMOB Peyzaj ve Mimarlar Odası, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Bodrum Rotary Kulübü'nün katkıları ve Ivy Organizasyon işbirliği ile gerçekleştirilecek olan "Çiçeklerin Festivali Bodrum" etkinliği 18-24 Ağustos tarihlerinde Milta Bodrum Marina'da düzenlenecek.

18 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da Bodrum Belediye'si önünden bando eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayacak festivale Bodrum'a gönül veren, Bodrum'u yaşayan tüm misafirler davetli.

Vira Haber