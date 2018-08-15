Limanda çalışan Yunus, forkliftin altında kalarak öldü

Olay Hereke'de bulunan Nuh Çimento Fabrikası'nın liman tesislerinde meydana geldi. İddialara göre forklift operatörü kamyona yükleme yaptığı sırada limanda taşeron işçi olarak çalışan 20 yaşındaki Yunus Temel, aracın altında kaldı ve yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Talihsiz genç kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralanırken 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri iki kez kalbi duran Yunus T.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı genci Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yunus Temel. daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yapılan otopsi sonucunda cenaze ailesine teslim edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hereke'de ikamet eden Yunus T.'nin askere gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Vira Haber