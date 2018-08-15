PASIFIC QUEST karaya oturdu

ABD Sahil Güvenliği, California’daki Natural Bridges State Park yakınlarında 1974 yapımı bir balıkçı teknesinin karaya oturduğunu söyledi. Teknede bin 200 galon yakıtın bulunduğu tahmin ediliyor.

PASIFIC QUEST isimli balıkçı teknesinin kaptanı teknenin kıyıya oturduğunu ve güvenli bir şekilde kıyıya çıkabildiğini açıkladı.

Yetkililer karaya oturan balıkçı teknesine yardım etmek için gelse de teknedeki hasarın büyüklüğü olduğunu belirtti.

Yakıtını boşaltmak için ve limana taşımak için yetkililer yeniden çaba göstereceklerini ifade etti. Teknenin taşınması için Sahil Güvenlik, federal ve yerel kurumlar ortaklaşa çalıştıkları öğrenildi.

Vira Haber