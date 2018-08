Cebelitarık, Aquarius'un iznini iptal edecek

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica'nın haberine göre, yetkililer Cebelitarık bayrağı taşıyan Aquarius'un iznini iptal edeceklerini açıkladı.

İznin altı gün içinde iptal edileceğini belirten yetkililer, geminin arama kurtarma gemisi olarak kayıt edilmediğini bu sebeple de Cebelitarık bayrağı taşıyamayacağını aktardı.

"Cebelitarık'ın siyasi manevrasını kınıyoruz"

Sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee de konuyla ilgili bir açıklama yayımladı.Açıklamada, "SOS Mediterranee, Cebelitarık hükümetinin arama kurtarma operasyonlarını hedef alan siyasi manevrasını kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ile birlikte son iki yıldır bayrak ülkesi Cebelitarık'ın bütün yasal isteklerini karşılandığının aktarıldığı açıklamada, Aquarius'un 2,5 yıldır 200'den fazla arama kurtarma operasyonunu bütün ilgili yetkililere bildirerek gerçekleştirdiği vurgulandı.

Cebelitarık yetkililerinin "araştırma" ve "kurtarma" gemileri arasında teknik olarak bulunmayan yapay bir farklılık oluşturmaya çalıştığı bildirilen açıklamada, Cebelitarık deniz birimi yetkililerinin Aquarius'u bizzat Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne arama kurtarma gemisi olarak kaydettirdiği de anımsatıldı.

"Salvini yüzlerce kişinin hayatını tehlikeye atıyor"

Öte yandan aralarında hamile kadınlar ile refakatsiz çocukların da bulunduğu 141 göçmeni taşıyan geminin hala İtalya'nın güneybatısındaki Linosa adasıyla Malta arasında, yanaşabilmek için güvenli bir liman tahsis edilmesini beklediği öğrenildi.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere Della Sera'nın haberine göre, Aquarius'un kurtarma operasyonları koordinatörlerinden Nicola Stalla, gemiye limana geliş izni vermeyen hükümetin ortaklarından aşırı sağcı Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'yi suçladı.

Stalla, "Limanları sivil toplum kuruluşlarına kapatmaya devam ederek, Bakan Salvini yüzlerce kişinin hayatını tehlikeye atıyor. Onun ve hükümetin politikası yüzünden, Haziran-Temmuz aylarında hayatını kaybedenlerin sayısı aniden arttı. Orta Akdeniz'de 700 göçmen çeşitli deniz kazalarında kayboldu veya hayatını kaybetti. Avrupa Birliği, kesinlikle acilen ve etkili bir biçimde olaya müdahale etmeli." şeklinde konuştu.

Geminin şu an için içindekilerle birlikte durumunun sabit olduğunu aktaran Stalla, ancak her an durumun kötüye gitme ihtimalinin de bulunduğunu kaydetti.

Gemide 2 hamile kadın ile küçük çocukların bulunduğunu dile getiren Stalla, yiyecek stoklarının 1 haftadan daha uzun süre yetmesinin mümkün olmadığını söyledi.

İkinci Aquarius krizi

Sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee'nin arama kurtarma gemisi Aquarius'un cuma günü Akdeniz'de 141 düzensiz göçmeni kurtardığı bildirilmişti.

İtalya ve Malta, göçmenleri kurtaran gemi Aquarius'a limanlarına geliş izni vermeyeceklerini açıklamıştı.

Daha önce "insani bir krizi önlemek için" 629 göçmenin bulunduğu Aquarius gemisini kabul eden İspanya da "İspanya'nın en güvenli liman olmadığını, çünkü uluslararası kanunlara göre geminin en yakın limana demirlemesi gerektiğini" öne sürerek bu kez gemiye limanlarını açmayacağını duyurmuştu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Tove Ernst, Aquarius gemisine limanların açılmaması nedeniyle birliğin sorunu çözmek için bazı üye devletlerle iletişim halinde olduklarını ifade etmişti.

Vira Haber