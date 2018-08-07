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Anvera 48 Cannes Yachting Festival’da sergilenecek

Anvera 48 Cannes Yachting Festival’da sergilenecek

İtalyan üretici tarafından tamamen karbon fiber malzemeden inşa edilen  Anvera 48, Cannes Yachting Festival’da sergilenecek.

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Tamamen karbon fiber malzemeden üretilen Anvera 48, Cannes Yachting Festival’da sergilenecek. İtalyan üretici, Anvera 48’i Avrupa’nın en önemli denizcilik organizasyonunda uluslararası düzeyde ilk defa lanse ederek, pazara iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Üreticinin 55 feet’lik modelinin ardından piyasaya sürdüğü ikinci karbon fiber bot olan Anvera 48 modeli, Aldo Drudi tarafından tasarlandı. Paolo Picchi tarafından tamamlanan 3-D çalışmalarının yanı sıra mühendisliğini Andera Frabetti gerçekleştirdi.

Gövdenin ortasına yakın bir bölümden itibaren sancak ve iskele tarafta dışarı doğru katlanarak açılan platformlar, 48 feet’lik botun dikkat çeken özelliklerinin başında geliyor. Dümen istasyonu ve koltuğu gölgelendiren hard top tavan da yine önemli özelliklerden biri. Rakiplerine göre en büyük avantajı ise içten takma çift dizel makinalar ve rahat bir şekilde gece konaklayabileceğiniz kabine sahip olması diyebiliriz.  Anvera Türkiyede satışa Apomare firması tarafından sunuluyor.

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Vira Haber

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