Tırıvırı satışı yapan işyerlerine ceza

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya il ve ilçelerinde balık avında genellikle suda unutulması ve çekilme sırasında kopması sebebiyle kullanımı ve satışı yasal yönden yasak olan tırıvırı satışına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde av malzemeleri ticareti yapılan iş yerlerinde tırıvırı satılıp satılmadığını kontrol eden ekipler, Beyşehir'de 2, Hadim'de ise 1 iş yerine yasalara riayet etmediği gerekçesiyle cezai işlem uyguladı.

Her iki ilçede 3 iş yerine uygulanan idari para cezasının 3 bin 966 liraya ulaştığı bildirildi.

Ekipler, ayrıca denetimlerde ele geçen 300 tırıvırıya ise el koydu. Denetimlerde iş yeri sahiplerine de konuyla ilgili bilgiler verildiği, tırıvırı satış yapmadığı belirlenen iş yeri sahiplerine ise duyarlılıklarından ötürü teşekkür edildiği belirtildi.

Konya'da benzer denetim ve kontrollerin bundan sonra da devam edeceği kaydedildi.

Vira Haber