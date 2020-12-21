İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. LOJİSTİK

  3. Çin İhracat Treni Çerkezköy'den Xi'an'a Kesintisiz Yolculuğunu Tamamladı
Çin İhracat Treni Çerkezköy'den Xi'an'a Kesintisiz Yolculuğunu Tamamladı

Çin İhracat Treni Çerkezköy'den Xi'an'a Kesintisiz Yolculuğunu Tamamladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'dan yola çıkan ihracat treninin Çin'in Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladığını bildirdi.

A+A-

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin İhracat Trenimiz, Çerkezköy'den Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladı. Türkiye'nin lojistik gücünü geçtiği her kentten dünyaya duyuran Çin İhracat Treni, demir yolu taşımacılığındaki zaferimizdir." ifadesini kullandı.

Vira Haber

Bu haber toplam 270 defa okunmuştur
Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.