Çin Savaş Gemisi Nijerya'da Demirledi

Nijerya Haber Ajansının haberine göre, "Nanning" adını taşıyan savaş gemisinin de yer aldığı filo, Çin'in Abuja Büyükelçisi Çı Cian Çun tarafından karşılandı.

Çinli Büyükelçi, 5 gün boyunca kalacak olan filonun ülkeye gelişinin, iki ülke ilişkileri açısından bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Nijeryalı Tuğamiral Joseph Akpan da Çin'in Gine Körfezi'ndeki güvenlik tehditleriyle mücadeleye yardımcı olacağını ve iki donanma arasındaki ilişkilerin ileriye taşınacağını söyledi.

Gine Körfezi, 2020'de korsanlar tarafından "en çok gemi mürettebatının kaçırıldığı bölge" olmuştu.

Nijerya, Çin'in ana petrol tedarikçilerinden biri konumunda bulunurken, Çin'in önde gelen petrol üreticilerinden Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC), Nijerya açıklarında petrol çıkarıyor.

Çin'in yurt dışındaki tek deniz üssü ise Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de bulunuyor.

Vira Haber