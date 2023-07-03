Denizcilik Sektörü Denizcilik Semineri’nde Buluşacak

Denizcilik ve Offshore endüstrilerinin yanı sıra diğer küresel endüstriler için de yenilikçi çözümler geliştiren Hydro’nun Alüminyum Denizcilik Semineri’nde; tersanelerin ve gemi tasarımcılarının alüminyumun tüm avantajlarını daha iyi kavramalarını sağlayacak yenilikçi alüminyum çözümleri gibi sektör için önemli konular ele alınacak.

Seminer; 11 Temmuz’da Holiday Inn İstanbul Tuzla ve 13 Temmuz Antalya Su Otel’de gerçekleştirilecek.

Seminer Konuları

Boksitten Ekstrüzyona

Alaşımlar

Ekstrüzyon süreci

Profil tasarımı

Talaşlı imalat, bükme ve Sürtünme Karıştırma Kaynağı gibi katma değerli çözümler

Korozyon ve Yangından Korunma

Alüminyumun Tersaneye sağladığı avantajlar

09:30-15:30 saatleri arasında ücretsiz olarak yapılacak seminere kayıtlar

LCV: Skala Ajans: +90 216 395 27 28- 0552 837 34 64 nolu telefondan yapılabilecek.

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