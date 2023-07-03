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Denizcilik Sektörü Denizcilik Semineri’nde Buluşacak

Denizcilik Sektörü Denizcilik Semineri’nde Buluşacak

Hafif alüminyumda dünyanın önde gelen katma değerli ekstrüzyon üreticisi Hydro Extrusions, 11-13 Temmuz tarihlerinde İstanbul ve Antalya’da ‘’Alüminyum Denizcilik Seminerleri’’ düzenleyecek.

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Denizcilik ve Offshore endüstrilerinin yanı sıra diğer küresel endüstriler için de yenilikçi çözümler geliştiren Hydro’nun Alüminyum Denizcilik Semineri’nde; tersanelerin ve gemi tasarımcılarının alüminyumun tüm avantajlarını daha iyi kavramalarını sağlayacak yenilikçi alüminyum çözümleri gibi sektör için önemli konular ele alınacak.

Seminer; 11 Temmuz’da Holiday Inn İstanbul Tuzla ve 13 Temmuz Antalya Su Otel’de gerçekleştirilecek.

 

       Seminer Konuları

  • Boksitten Ekstrüzyona
  • Alaşımlar
  • Ekstrüzyon süreci
  • Profil tasarımı
  • Talaşlı imalat, bükme ve Sürtünme Karıştırma Kaynağı gibi katma değerli çözümler
  • Korozyon ve Yangından Korunma
  • Alüminyumun Tersaneye sağladığı avantajlar

 

09:30-15:30 saatleri arasında ücretsiz olarak yapılacak seminere kayıtlar

LCV: Skala Ajans: +90 216 395 27 28- 0552 837 34 64 nolu telefondan yapılabilecek.

 

Vira Haber

 

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