Denizcilik Sektörü Denizcilik Semineri’nde Buluşacak
Hafif alüminyumda dünyanın önde gelen katma değerli ekstrüzyon üreticisi Hydro Extrusions, 11-13 Temmuz tarihlerinde İstanbul ve Antalya’da ‘’Alüminyum Denizcilik Seminerleri’’ düzenleyecek.
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Denizcilik ve Offshore endüstrilerinin yanı sıra diğer küresel endüstriler için de yenilikçi çözümler geliştiren Hydro’nun Alüminyum Denizcilik Semineri’nde; tersanelerin ve gemi tasarımcılarının alüminyumun tüm avantajlarını daha iyi kavramalarını sağlayacak yenilikçi alüminyum çözümleri gibi sektör için önemli konular ele alınacak.
Seminer; 11 Temmuz’da Holiday Inn İstanbul Tuzla ve 13 Temmuz Antalya Su Otel’de gerçekleştirilecek.
Seminer Konuları
- Boksitten Ekstrüzyona
- Alaşımlar
- Ekstrüzyon süreci
- Profil tasarımı
- Talaşlı imalat, bükme ve Sürtünme Karıştırma Kaynağı gibi katma değerli çözümler
- Korozyon ve Yangından Korunma
- Alüminyumun Tersaneye sağladığı avantajlar
09:30-15:30 saatleri arasında ücretsiz olarak yapılacak seminere kayıtlar
LCV: Skala Ajans: +90 216 395 27 28- 0552 837 34 64 nolu telefondan yapılabilecek.
Vira Haber
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Etiketler : Denzicilik, Seminer
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