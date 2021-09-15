Çınarcık açıklarında arızalanan 70 metrelik gemi kurtarıldı
KEGM, Çınarcık açıklarında makinesi arızalanan KALE NAKLİYAT – 4 isimli 70 metre boyundaki geminin kurtarıldığını duyurdu.
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) Çınarcık açıklarında makinesi arızalanan KALE NAKLİYAT – 4 isimli 70 metre boyundaki geminin kurtarıldığını duyurdu.
KEGM’nin twitter hesabından yapılan açıklamada, “Çınarcık açıklarında makine arızası yaşayan KALE NAKLİYAT-4 isimli 70 metre boyundaki gemi, Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda KURTARMA-15 Römorkörümüz eşliğinde Tuzla Demir Sahası’na emniyetle demirletildi.” denildi.
Çınarcık açıklarında makine arızası yaşayan KALE NAKLİYAT-4 isimli 70 metre boyundaki gemi, Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda KURTARMA-15 Römorkörümüz eşliğinde Tuzla Demir Sahası’na emniyetle demirletildi. pic.twitter.com/DgDLQ4uKwk— KEGM (@kiyiemniyet) September 14, 2021
Vira Haber
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Etiketler : çınarcık, marmara denizi, gemi arızası
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