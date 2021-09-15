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Çınarcık açıklarında arızalanan 70 metrelik gemi kurtarıldı

Çınarcık açıklarında arızalanan 70 metrelik gemi kurtarıldı

KEGM, Çınarcık açıklarında makinesi arızalanan KALE NAKLİYAT – 4 isimli 70 metre boyundaki geminin kurtarıldığını duyurdu.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) Çınarcık açıklarında makinesi arızalanan KALE NAKLİYAT – 4 isimli 70 metre boyundaki geminin kurtarıldığını duyurdu.

KEGM’nin twitter hesabından yapılan açıklamada, “Çınarcık açıklarında makine arızası yaşayan KALE NAKLİYAT-4 isimli 70 metre boyundaki gemi, Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda KURTARMA-15 Römorkörümüz eşliğinde Tuzla Demir Sahası’na emniyetle demirletildi.” denildi. 

Vira Haber

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