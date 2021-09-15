Çin donanmasına ait savaş gemilerinin, ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında seyrettiği iddia edildi

Global Times gazetesinin haberine göre, ABD Sahil Güvenliği 17. Bölge Birimi, 12 Eylül'de, Savunma Bakanlığının "Savunma Görsel Bilgi Dağıtım Hizmeti" (DVIDS) internet sayfasında yayımladığı raporda, güdümlü füze taşıyan kruvazör ve güdümlü füze taşıyan muhrip ile keşif ve yardımcı kuvvet gemisinden oluşan filonun, 29 ve 30 Ağustos'ta, Alaska eyaletine bağlı Aleutian Adaları açıklarında, uluslararası sularda görüldüğünü bildirdi.

Gemilerin, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) donanmasına ait olup olmadığının belirtilmediği rapor, kısa süre sonra internet sayfasından kaldırılırdı.

Global Times, Japon Öz Savunma Deniz Kuvvetlerinin, 24 Ağustos'ta, 4 gemiden oluşan Çin donanma filosunun, Japon Denizi'nin kuzeyindeki Soya Boğazı'ndan geçerek, Pasifik Okyanusu'nda doğuya doğru seyrettiğine ilişkin raporundan hareketle, bunun Alaska açıklarında görülen filo olduğunu ileri sürdü.

Vira Haber