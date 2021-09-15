Karadeniz kıyılarında ilk su altı kazıları başladı

Kandıra'ya bağlı Karadeniz kıyılarında, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü onaylarıyla, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından Kandıra’nın Antik Kerpe Limanı’nda sualtı kazıları ve Kocaeli'nin Karadeniz kıyılarında sualtı araştırmalarına başlandı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen de ilk gün kazı alanını ziyaret ederek, kazı başkanı Serkan Gedük’ten çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

SON DERECE ÖNEMLİ ÇALIŞMA

Kerpe’de yapılan sualtı kazısı ülkemizin Karadeniz kıyılarında yapılan ilk sualtı kazısı olması açısından son derece önem taşıyor. Yapılan çalışmaların başkanlığını Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük üstlenirken, dalış programı ise uzman ekipler tarafından yürütmekte. Çalışmalara; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi, Düzce Üniversitesi Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Watsan Elektrik ve Kerpe Deniz Yıldızları Dalış Okulu destek veriyor.

ALTERNATİF TURİZM FAALİYETİ

Kazı sonrası bölgede bulunan sualtı kültür varlıkları tespit edilecek. Öte yandan Antik dönmeden Osmanlı dönemine kadar deniz ticaret rotasının ve özellikle bu ticarete dair yoğun izler taşıyan bölgelerin tespitinin yapılması, yapılan bu tespitlerle bölgedeki alternatif turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve turizm potansiyelinin arttırılması projenin en önemli hedeflerinden.

Vira Haber