Çin’deki pembe yunuslar tehdit altında

Tamamlanması on yılı bulan ve dünyanın en uzun deniz üstü köprüsü olma özelliği taşıyan yapının yanı sıra derinliği 40 metreyi bulan denizaltı tüneli inşaatı, bu bölgenin sembolü olan pembe yunusların hareket alanlarını iyice daralttı.

Hong Kong'da yapılan havaalanını genişletme çalışmaları da, yunusların geçiş güzergahlarını neredeyse tamamen bloke ediyor.

Hayvan hakları savunucularının şiddetle karşı çıktığı projeler tamamlandı ve yakında hizmete açılacak.

Bununla birlikte her yıl binlerce kişinin pembe yunusları görmek için ziyaret ettiği Hong Kong'da gerek deniz seferleri gerek artan inşaat faaliyetlerinin kirlettiği deniz suyu, Uzak Doğu'ya has beyaz yunuslar familyasının bir türü olan pembe yunusların neslini de tüketmek üzere.

Ayrıca sayıları 10 yıl öncesine göre 3'te bir oranında azalan pembe yunuslardan günümüzde sadece 50 ila 60 kadar kaldığı tahmin ediliyor.

Yavru yunusların birincil geçiş noktaları üzerindeki inşaat faaliyetlerinden dolayı yaşamlarını yitirdiği belirtiliyor.

Vira Haber