Orta Doğu'nun en büyük petrokimya tesisi

Süveyş Kanalı etrafındaki 60 kilometrekarelik ekonomik münhasır bölgesini yabancı yatırımları çekmek için uluslararası bir sanayi ve lojistik merkezi geliştirmeyi hedefleyen Mısır bu alanda Orta Doğu'nun en büyük petrokimya kompleksini kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Mısırlı petrol şirketi Carbon Holdings, yıl sonuna kadar 10,9 milyar dolarlık petrokimya tesisinin finansmanını tamamlamayarak, 2019'un üçüncü çeyreğinde Orta Doğu'nun en büyük tesisi olacak yapının inşasına başlamayı planlıyor.

Şirketin çevre ve sürdürülebilirlik genel müdürü Muhamed Hassan, Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'nde inşa edilecek olan Tahrir Petrokimya Kompleksi’nin hisse senedi ve 5,4 milyar dolarlık bir borç paketi ile finanse edileceğini ve 2018 yılının sonuna kadar finansal hedeflerine ulaşmayı beklediklerini açıkladı.

Kompleks, Mısır'ın ilk nafta bazlı etilen kırıcısı olacak ve yılda 1,5 milyon metrik ton civarında etilen üretecek. Ayrıca, yılda 925.000 metrik ton polimer tozu, 250.000 metrik ton butadien, 350.000 metrik ton benzen ve 130.000 metrik ton gaz yağı da üretilecek.

Carbon Holdings, tesisin finansmanı konusunda yıllardır çalışıyor ve Firma 2019 itibarıyla hem Mısır borsasında hem de Londra borsasında işlem görmeyi planlıyor.

Vira Haber