Çin'in En Büyük Devriye Gemisi Denize İndirildi

China State Shipbuilding Corp’un Guangzhou Wenchong Tersanesi’nde inşa edilen Haixun 09, Guangdong Deniz Güvenliği İdaresi tarafından yönetilecek. Geminin tam anlamıyla 2021 yılında hizmete girmesi bekleniyor.

Geminin baş mühendisi Yan Peibo, 165 metrelik deniz güvenliği devriye gemisinin 10 bin 700 metrik ton deplasmana ve 25 knot’tan (saatte 46 kilometre) fazla hıza sahip olduğunu söyledi. Gemi, 16 knot’luk ekonomik bir hızda 10 bin deniz milinden (18 bin 520 kilometre) fazla yol alabiliyor ve 90 günün üzerinde sefer yapabiliyor.

DENİZ TRAFİK KONTROLÜ GÜÇLENECEK

Gemide bir helikopter iniş pisti ve Çin’in Beidou Navigasyon Uydu Sistemi de dahil olmak üzere çok sayıda uydu iletişim sistemi içeren bir veri merkezi bulunuyor. İnşaasına Mayıs 2019’da başlanan Haixun 09’un yasa uygulama, acil durum koordinasyonu ve komuta ve kirliliğin önlenmesi için önemli bir platform görevi görmesinin beklendiği belirtildi. Çin Deniz Güvenliği İdaresi Direktörü Cao Desheng, yeni geminin deniz trafik kontrolünü ve acil durum desteğini güçlendirmeye, güvenli ve sorunsuz deniz taşımacılığını sağlamaya ve ülkenin denizcilik çıkarlarını korumaya yardımcı olacağını söyledi.

DÜŞÜK SÜLFÜRLÜ YAKIT KULLANIYOR

Ayrıca küresel deniz güvenliği sektöründe acil durum yönetimi ve iş birliği için önemli bir araç olacağını söyleyen Cao, Haixun 09’un ana tahrik sistemi ve güç jeneratörlerini gerçek zamanlı olarak izleyebilen akıllı bir makine dairesi sistemine sahip olduğunu belirterek “Gemi, ayrıca düşük sülfürlü yakıt kullanıyor ve genellikle motor egzozunda bulunan nitrojen oksitleri gidermek için bir sisteme sahip” dedi. Çin’de şu anda, deplasmanı 3 bin metrik tonun üzerinde olan üç deniz güvenliği devriye gemisi hizmet veriyor.

Kaynak: Çin Uluslararası Radyosu

Vira Haber