Denizin Mevsimlik İşçilerinin Zorlu Mücadelesi

Vira Bismillah diyerek çıkıyorlar yola. Herkesin evine koştuğu saatlerde balıkçıların zorlu mesaisi başlıyor. 1 ay önce Ege'nin mavi sularıyla buluşan ve çoğunluğunu Karadenizli tayfaların oluşturduğu balıkçılar, karanlık deryayı ağlarıyla karış karış tarıyor.

Av yasaklarının bitmesi, balık sezonunun açılması bizim için yiyeceğimiz lezzetli ve taze balıklar demek. Ama ekmeğini denizden çıkaran balıkçılar için günlerce kara yüzü görmemek, yorgunluk, uykusuzluk, hatta sakatlanma ya da ölüm tehlikesi demek…

Daha çok geceleri çalışıp gündüzleri dinlenme imkanı bulan "denizlerin mevsimlik işçileri"nin ekmek tekneleri, aynı zamanda evleri oluyor. Teknede uyuyan ve yemekleri hep birlikte yiyen mürettebat aynı zamanda temizlik ihtiyaçlarını da burada yapıyor.

Gün batımına yakın gemiyle açılan tayfaları bir hüzün kaplar. Onlar için mesai, güneş kaybolurken başlıyor. Ailelerinden çok "ekmek tekneleri"nde ekip arkadaşlarıyla vakit geçiren balıkçılar, yaklaşık 8 ay boyunca neredeyse karaya çıkmıyor.

Özellikle havaların soğuk olduğu kış aylarında zorluk yaşayan mürettebat, bu dönemde yağmur, derin dalgalar ve fırtınayla kıyasıyla bir mücadeleye girişiyor.

Sofralarımıza o zorlu mücadele sonrasında gelen balığın hikayesi…

Vira Haber