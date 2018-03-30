Çipura ve levreklerimiz Seafood Expo North America’da

Türkiye'de ilk entegre kültür balıkçılığı tesisini kuran ve ilk kültür balığı üretimini gerçekleştiren Çamlı, Pınar Balık markalı çipura ve levrekleriyle yerini aldı.

Her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston şehrinde düzenlenen, dünyanın en önemli su ürünleri fuarlarından biri olan ve tüm sektörü bir araya getiren Seafood Expo North America, bu yıl da farklı ülkelerden 1.300'den fazla firmanın katılımıyla düzenlendi.

Çevre dostu üretimini "Friend of The Sea" sertifikası ile tescilleyen Çamlı, Türkiye'nin ilk "Üstün Lezzet Ödüllü" çipura ve levreklerini yoğun ilgi gören standında sektör ve tüketiciler ile buluşturdu.

Yaşar Holding'in tarım, hayvancılık ve balıkçılık iş kolundaki şirketi olan ve tam entegre yapıda faaliyet gösteren Çamlı, 2017 yılında taze balık ürünleri kategorisinde 25 milyon dolar ihracat rakamına ulaştı. Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeye ihracat gerçekleştiren Çamlı, 2018 yılı ve sonrasında da ihracat pazarlarını genişletmeyi hedefliyor.

Vira Haber