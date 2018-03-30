Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’nde 3 Nisan 2018 tarihinde yapılacak seçimlerde İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na aday olan Gökalp Erim, bugün (30 Mart Cuma günü) Kaya Prestij Otel’de basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda “Hepimizin Odası Hareketi” Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkan Adayı Gökalp Erim ve Meclis adayları hedeflerini ve projelerini açıkladılar. Sözlerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Kurtuluş Savaşı kahramanlarını ve bugün, bu aziz vatan için canlarını hiçe sayan şehitlerimizi anarak başlayan Gökalp Erim, “Tabana yayılmış örgütlenmesiyle, ulaşabilen ve ulaşılabilir, rotasını üyeleriyle birlikte çizen, kaynaklarını denizciler ve denizciliğin gelişmesine ayıran, hesap verebilen ve hesap sorabilen, üyelerinin hukukunu koruyabilen bir Deniz Ticaret Odası için sandık başına gideceğiz” dedi.

Hepimizin Odası Hareketi bir birlik hareketidir

Hepimizin Odası Hareketi mevcut oda yönetimine muhalefet amacıyla başlatılmış bir hareket değil, bir birlik hareketidir. Dünya denizciliğinde büyük şirketlerin iş birliği yaptığı bir dönemde, Türk Denizcileri arasında anlamsız bir rekabet ortamı oluşturmak amacı da yoktur.

Önümüzdeki dönemde Türk Denizciliği, Türkiye’nin büyümesine katkı sağlayan ana taşıyıcılardan biri olmak zorundadır

Coğrafyamız ve ülkemiz zor bir dönemden geçmektedir. Önümüzdeki yıllarda bu mücadelenin bir müddet daha devam edeceğini öngörmek zor değildir. Bu mücadele sadece silahla verilmeyecektir. 2012 yılından sonra İzmir Kurvaziyer turizminde yaşanan düşüş bunun en belirgin örneklerinden biridir. Dünyanın her noktasında iş adamları olarak bizler devletimizin arkasında durmak zorundayız. Ticaret, devletin açtığı alanlarda kalıcılığı sağlamak için çok ama çok önemli bir unsurdur ve bu görev biz iş adamlarına düşmektedir.

Deniz Ticaret Odası artık taşın altına elini koymalıdır!

Deniz Ticaret Odası artık elini taşın altına koymalı, ülke sorunlarında çözüm noktasında yerini almalı, hiç değilse kendi iş kollarında yaşanan sorunların çözümü için yasaların kendine yüklediği görevleri ifa etmelidir. Denizcilerin sorunlarını sektöre uzak olanlar değil, denizlerde iş üreten “denizciler” çözecektir. Önümüzdeki dönemde hepimizin aklına, cesaretine, tecrübesine, ilişkiler ağına ihtiyacımız var.

İzmir’de faaliyet gösteren denizcilerin ihtiyaçları dururken başka alanlara kaynak aktarımı yapılmayacaktır

Hepimizin Odası Hareketi ile şubeler kendi üyelerinin ürettiği kaynaklar üzerinde daha çok söz sahibi olacaktır. Bağışlar, ihtiyaçlar değerlendirilerek bütçe ve fayda esasına göre yapılacak, fizibilitesi, projelendirilmesi net olmayan alanlarda bağış yapılmayacaktır. Böylece Ege’de faaliyet gösteren denizcilerin ihtiyaçları dururken başka alanlara kaynak aktarımı yapılmayacaktır.

Hepimizin Odası Hareketi İstanbul dışındaki denizcilerin de doğru oranda temsil edileceği bir yönetim modeli sunmaktadır

Hepimizin Odası Hareketi İstanbul dışındaki denizciler ve meslek kollarının adil bir şekilde temsil edileceği bir kadro ile yola çıkmıştır. İstanbul dışındaki üyelerin odamızda temsil oranı Hepimizin Odası Hareketi ile rekor bir seviyeye ulaşacaktır. Pek tabi İzmir’in de temsil ağırlığı artacaktır.

Üyelerine faydası olmayan, üyelerinin hukukunu koruyamayan bir Odanın Ülkeye katkı sağlaması düşünülemez

Odamız teşkilatı aidat toplayan, konuk ağırlayan ve seyahat düzenleyen, arada bir belge veren bir acente kimliğinden çıkarak, üyelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak yetenek ve yeterliliğe kavuşmak zorundadır.

Denizciliğin İzmir ekonomisine katkısı yeterli seviyede değil

Mevcut oda yönetimi ulaşılabilir olmadığı gibi, denizciliğin İzmir ekonomisine katkı sağlamasına yönelik gerekli adımları da atamamıştır. İzmir’de denizciliğin geliştirilmesi için öncelikle bir vizyona ihtiyaç var. Küçük-büyük demeden bütün denizcileri dinlemezseniz sahadan ve gerçekten koparsınız. Mevcut yönetim denizcilerden koptuğu için istikametini kaybetti. İstikamet olmazsa hiçbir faaliyet ve projenin bir anlamı olmaz.

Sektörün önde gelen isimleri hem İzmir’de hem de İstanbul’da hareketimizi desteklemektedir

Büyük küçük demeden tüm üyelerimizi ziyaret ettik ve bu ziyaretlerimizde üyelerimiz hareketimize büyük teveccüh gösterdiler. Başta Arkas Holding olmak üzere sektörün önde gelen firmalarının da desteğini almış olmamız bizlerin ne kadar doğru yolda olduğumuzun bir diğer göstergesidir.

Odamız 2018-2022 yılları arasında belirli proje alanlarına odaklanacaktır

Denizcilik Yatırımları Fon Geliştirme

Koster Filosunun Yenilenmesi

Deniz Ticareti Kıyı Yapılarının Geliştirilmesi

Deniz Teknolojileri Geliştirme Teknoparklarının Kurulması

Balıkçılık ve Balık Hasadının Ulusal ve Uluslararası Sularda Geliştirilmesi

Deniz Turizminde; Yüksek Nitelik, Yüksek Turizm Hasılatı Sağlanması

Türkiye Merkezli Küresel Denizcilik Lobi Faaliyetleri ile Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla Türkiye Buluşmaları

Yeni binyılda yeni umutlar ve azimle yolumuza yılmadan devam etmemiz gerekliliği bizlerin bir tercihi değil, tarihin ve coğrafyanın üzerimize yüklediği bir görevdir.

Konuşmasının son bölümünde meclis adaylarını tanıtan ve meclis adaylarına söz veren Gökalp Erim; Türkiye’nin tarihi ve coğrafyasının tüm denizcilere bir misyon yüklediğini ve Hepimizin Odası Hareketinin bu görevi yerine getirmek için hazır olduğunu ifade etti.

Vira Haber