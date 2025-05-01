CIS Karkont Gözetim 25. Yılını Görkemli Bir Etkinlikle Kutladı

Etkinlik, Wyndham Grand İzmir Oteli’nde davetlilerin karşılama ve kahve ikramı ile samimi bir atmosferde başladı.

Birbirinden seçkim firma temsilcileri ile davetlilerin yer aldığı gecenin açılış konuşmasını yapan CIS Karkont’un kurucusu Mustafa Karluk, Karkont’tan, CIS Türkiye'ye uzanan yolculuk anılarını davetlilerle paylaştı. Karluk konuşmasında gözetim sektöründe bilgi birikiminin yanında güvenilirlik ve gizliliğin önemini de vurgu yaptı.

SEVEREK ÇALIŞANLAR ASLA YORULMAZ

Ardından söz alan şirket ortağı ve Genel Müdürü Orçun Erbayraktar, firmanın 2000 yılında başlayan serüveninin önemli dönüm noktalarını ve büyüme stratejilerini katılımcılarla paylaştı. Erbayraktar, 2025 yılı itibarıyla şirketin CIS Turkiye markasını da kullanarak hizmetlerini sürdüreceğini ve müşteri memnuniyeti ile kaliteyi ön planda tutarak büyümeye devam edeceğini belirtti. Severek çalışanlar asla yorulmaz diyen Erbayraktar, ekip olarak severek çalışmaya devam ederek 50. Yılı da başarıyla görmek istediklerini söyledi

TÜRKİYE’NİN ÖNEMİNİ DİLE GETİRDİ

Etkinliğe katılan CIS B.V. CEO’su Martijn Sinke ise yaptığı sunumda, CIS Turkiye’nin global CIS ağı içerisindeki önemine ve Türkiye'nin stratejik konumuna değindi​. Sinke, CIS Turkiye ile olan 14 yıllık iş birliğinin güven ve kalite temelleri üzerinde inşa edildiğini vurgulayarak, gelecek yıllar için de büyüme ve iş birliği mesajı verdi.

Etkinlikte ayrıca uzun yıllardır CIS Türkiye ile iş birliği içinde olan firmalara teşekkür plaketleri takdim edildi. Davetliler, kutlama kapsamında, DJ Enis Yüksel’in müzik performansı eşliğinde düzenlenen Cocktail Prolonge ile unutulmaz bir İzmir akşamı yaşadı.

CIS TURKİYE HAKKINDA

2000 yılında kurulan, 2012 yılından bu yana, Hollanda merkezli ve 75’in üzerinde ülkede temsil edilen CIS - Commodity Inspection Services B.V.'nin Türkiye münhasır temsilcisi olan CIS Turkiye, gözetim, denetim ve test hizmetleri sunarak Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda sektör liderleri arasında yer almaktadır. Şirket, 2023 yılında TS EN ISO/IEC 17020 akreditasyonu ile A sınıfı gözetim şirketi statüsü kazanmıştır​.

Vira Haber