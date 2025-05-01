Tezmarin’den Gençliğe Yelken Açtıran Destek: Tezmarin Gençlik Kupası

21 Mayıs 2025 tarihinde Caddebostan – Adalar parkurunda gerçekleştirilecek yarış, Türkiye’nin önde gelen üniversite yelken takımlarını aynı rotada bir araya getirecek. Yarışın ana sponsoru Tezmarin, bu anlamlı organizasyonla hem üniversite gençliğine hem de yatçılık kültürüne verdiği güçlü desteği bir kez daha ortaya koyuyor. Türkiye’de açık deniz yelken yarışlarının, özellikle IRC sınıfında, en prestijli ve profesyonel organizasyonlarını düzenleyen Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) iş birliğiyle düzenlenecek Tezmarin Gençlik Kupası, gençlerin denizcilik alanında deneyim kazanmalarını teşvik eden bir platform olma niteliği taşıyor. Aynı zamanda yarış; eğitim, takım ruhu, denizcilik disiplini, dayanışma ve deniz sevgisini bir araya getiren özel bir etkinlik olacak.

Denizcilik Kültürüne Genç Dokunuş

Galatasaray Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi gibi Türkiye’nin önde gelen üniversitelerin öğrenci yelken takımları, kendi üniversitelerinin adını taşıyan tekneleriyle yarışacak. 200’ü aşkın yelkencinin yelken açacağı bu yarış, gençliğin denizcilikteki yerini güçlendirmeyi ve sporun birleştirici ruhunu yaşatmayı amaçlıyor.

Yarış Programı

21 Mayıs sabah saat 10:00’da Setur Kalamış & Fenerbahçe Marina önünde toplanacak olan tekneler, Caddebostan açıklarından verilecek startın ardından, Adalar çevresinde mücadele dolu bir rotayı takip edecek.

Tezmarin’den Geleceğe Yatırım

Yarışın ana sponsoru olarak, bu yarışın bir gelenek haline gelmesi ve yıllar boyu “Gençlik Kupası” adıyla devam etmesi en büyük hedeflerimizden biridir. Türkiye’de deniz kültürünün gelişimine liderlik etmeyi sorumluluk değil, bir gurur vesilesi olarak görüyoruz. Gençleri denizcilik dünyasına kazandırmak, yalnızca bugünün değil, geleceğin denizcilerini ve liderlerini yetiştirmek anlamına geliyor. Tezmarin Gençlik Kupası, yelken sporuna gönül vermiş gençler için bir başlangıç noktasıdır. Bu özel günde tüm denizseverleri, gençliğin enerjisini ve tutkusunu birlikte yaşamak üzere Caddebostan – Adalar parkuruna davet ediyoruz.

Vira Haber