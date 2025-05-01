Özel Arkas Piri Reis Lisesi Türkiye’nin Her İlinden Öğrenciye Kapılarını Açıyor

Lise, İngilizce ve Fransızca çift yabancı dil eğitimi vererek mezunlarının tam donanımlı yetişmeleri konusunda farklılık yaratacak. Orion Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, İzmir’de kurulu olan ancak Türkiye’nin tüm gençlerine hitap eden, farklı ve yeni bir bakış açısıyla eğitim verecek bir lise kurduklarını söyledi.

Gelişen dünyaya kolayca uyum sağlayabilen, iletişimi kuvvetli, özgüvenli ve “Dünya vatandaşı” bireyler yetiştirme vizyonuyla bugüne kadar binin üzerinde mezun veren İzmir’in köklü eğitim kurumlarından Özel Piri Reis Okulları, anaokulu, ilkokul ve ortaokulun ardından şimdi de lise seviyesinde eğitim vermeye başlıyor.

“Akademik Güçlendirme Yılı” adı verilen hazırlık yılı ile hedef, geleceğin dünyasına hazır bireyler yetiştirmek. Beş yıllık bütünsel bir eğitim sunacak kurum, Türk ve yabancı uyruklu eğitimcilerden oluşacak eğitim kadrosuyla, Bornova’da öğrencilerine kapılarını açacak. Özel Piri Reis Okulları’nda okuyan öğrencilerin doğrudan geçiş hakkının olduğu liseye, Türkiye’nin dört yanındaki farklı okullardan da öğrenci kabulü olacak.

Anadolu Lisesi statüsünde eğitim verecek olan Özel Arkas Piri Reis Lisesi, Orion Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Lucien Arkas’ın yanı sıra Orion Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Denizkurdu, Özel Piri Reis Okulları Genel Müdürü Sabrina Ataseven ve Özel Arkas Piri Reis Lisesi Müdürü Tuba Saraç’ın katıldığı basın toplantısıyla tanıtıldı.

“Yalnızca İzmir’den değil, tüm Türkiye’den öğrenciler için”

Orion Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, “26 yıl önce öğrencilerimizi özgüvenli, ilkeli, ulusal ve evrensel değerlere sahip kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olarak üniversiteye gönderebilme hayali ile yola çıkmıştık. Karşıyaka ve Güzelbahçe okullarımızda çeyrek asrı aşkın zamandır bu amaç doğrultusunda tecrübeler ve başarılar elde ettik. Bugün o okullarda okuyan 900 çocuğumuz var. Liseyle birlikte binin üzerinde öğrencimiz olacak, hedefimiz 2 bin öğrenciye eğitim imkânı sağlamak” diye konuştu.

Arkas, “Anaokulundan başlayarak üniversiteye kadar çocuklarımızın bu hedefe ulaşabilmesi için zincirin halkasını tamamlamak istedik ve Özel Arkas Piri Reis Anadolu Lisesi’ni açmaya karar verdik. “Güçlü Köklerle Evrensel Geleceğe” mottosuyla yolumuza devam ediyoruz. Yalnızca İzmir’den değil, tüm Türkiye’den gelecek öğrencilere kapımızı açıyoruz. Lisemizin çift dilli olması sayesinde öğrencilerimiz sadece Fransa’da değil tüm dünya üniversitelerine kapı açacak sertifikasyonlarla mezun olacaklar. İşte bu heyecanla, daha fazla geç kalamamak için lisemizi geçici olarak bu binada eğitime açtık. Hedefimiz çalışmaları devam eden Güzelbahçe’deki Kampüsümüzün açılışını yapmak

Üniversite- lise iş birliği

Eğitim dünyasının büyük bir değişimin eşiğinde olduğunu, günümüzde çocuklara klasik eğitimin yanı sıra karar verme, sorumluluk alma, araştırma ve bunları yapabilmeleri için de iletişim becerilerinin verilmesi gerektiğini ifade eden Orion Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Denizkurdu ise Özel Arkas Piri Reis Lisesi’nin eğitimde devrimsel bir adım atacağını dile getirdi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile iş birliği yapacaklarını anlatan Denizkurdu, “Onların eğitim kadrosunun vereceği destek ile öğrencilerin iletişim becerileri ve teknolojik değişim uygulamalarını birlikte yapmayı hedefliyoruz. En önemli konumuz yapay zekâ. Öğrenciye doğru yapay zekâ kullanımı ile aldığı geri bildirimleri kullanabilecek yetenekleri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile vermeye çalışacağız. Bu değişim döneminde öğretmenlikte de farklı bir dönem başlayacak. Sadece öğrencilerimizin değil, öğretmenlerin de yapay zekadan en üst seviyede yararlanmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Özel Piri Reis Okulları Genel Müdürü Sabrina Ataseven, dünya vatandaşı evrensel bireyler yetiştirmek için yola çıktıklarını dile getirdi. Ataseven, “Köklü bir geçmişten evrensel bir geleceğe gidecek bir lise programı oluşturmak için bir adım attık. Hedefimiz kendini dünyaya anlatabilen, 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış, kendine, ülkesine ve dünyaya yararlı olabilecek evrensel bireyler yetiştirmek” dedi.

“Akademik Güçlendirme Yılı” ile öğrenciler Fransızca-İngilizce çift yabancı dilli eğitime hazır olacak

Özel Arkas Piri Reis Lisesi’nin beş yıllık eğitim veren çift dilli bir lise olacağını belirten Okul Müdürü Tuba Saraç ise “Lisemiz diğer okullardan farklı olarak ek bir yabancı dil yerine iki dili de aynı düzeyde öğretecek. Böylece öğrenciler üniversite hayatları ve gelecekleri için daha fazla alternatif kazanmış olacak. Akademik Hazırlık Yılı, yabancı dillerin yoğunlaştırılmış olarak verilmesinin yanı sıra öğrencilerin akademik altyapılarını da güçlendirecek bir program sunacak” dedi.

Dünya ile entegre

Lise bitiminde öğrenciler, yurt dışında Fransızca veya İngilizce eğitim görebilmelerini sağlayacak olan dil yeterlilik belgeleri IELTS (International English Language Testing System) ve DELF’e (Diplôme d'Études en Langue Française) sahip olacaklar. Ayrıca dileyen öğrencilere ek olarak İngilizce dil yeterlilik belgesi olan IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) sunulacak.

Öğrenciler ayrıca dokuzuncu sınıftan itibaren ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile etkili dinleme, iletişim becerileri, liderlik, finansal okur yazarlık gibi kişisel gelişim eğitimlerini ders programlarına uyarlanmış bir şekilde alacaklar.

Vira Haber