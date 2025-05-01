Aliağa Limanları Liderliğini Koruyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Önal’ın başkanlığında; Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve şube meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde Odanın Nisan ayı faaliyetleri ile 2025 yılının ilk çeyreğinde Aliağa limanlarında gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri yer aldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Nisan ayı olağan toplantısı yapıldı. Hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda, toplantı zabıtlarının onaylanmasının ardından Mart ayı mizanı onaya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi. Nisan ayı faaliyet raporunun paylaşıldığı meclis toplantısı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in 2025 yılının ilk çeyreğinde Aliağa limanlarında gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri ile Nisan ayı faaliyetleriyle ilgili konuşmasıyla devam etti.

“Denizciliğe Olan İlgi ve Katılım Bizi Gururlandırıyor”

23–27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Mast İzmir Boat Show’a, Oda olarak katılım sağladıklarını belirterek konuşmasına başlayan İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, şunları söyledi: “Fuarı ziyaret ederek stant açan üyelerimize başarılar diledik. Sorumluluk bölgemizde yer alan ve tek denizcilik lisesi olma özelliği taşıyan Ayvalık Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz öğrencilerinin üretmiş olduğu üç adet tekne ile fuara katılım sağladı. Okulumuzun bu anlamlı katılımı için her türlü desteği verdik. Ayrıca Aliağa’daki denizci kardeşlerimizin de fuarı ziyaret etmeleri için organizasyon düzenleyerek etkinliğe katılımlarını sağladık. Bunun yanı sıra, geleneksel hale getirdiğimiz resim, şiir ve kompozisyon yarışmamızın bu yıl beşincisini Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz iş birliğiyle gerçekleştirdik. ‘Denizci Millet, Denizci Ülke’ ilkesiyle çocuklarımıza deniz sevgisini aşılamak ve onları denizcilik üzerine düşünmeye teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz bu yarışmada dereceye giren öğrencilerimize çeşitli ödüller takdim ettik. Bu vesileyle yarışmaya katılım gösteren tüm öğrencilerimize, onları destekleyen öğretmenlerimize, ailelerine ve kıymetli katkıları için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman olduğu gibi, bu yıl da etkinliğimizi güzel ve geniş bir katılımla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.” Dedi.

Aliağa Limanlarında Gemi Hareketliliği Artıyor

2025 yılının ilk çeyreğinde Aliağa Limanlarında gerçekleşen yük istatistikleri ve elleçlenen konteyner rakamlarına ilişkin bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, “2025 yılının ilk çeyreğinde TEU bazında elleçlenen konteyner trafiği toplam 451 bin 966 adet olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde elleçlenen 501 bin 822 TEU ile karşılaştırıldığında %9,93 oranında bir azalış meydana gelmiştir. Limanlarımız bu performansla Ambarlı, Kocaeli ve Tekirdağ’dan sonra dördüncü sırada yer almaktadır. 2025’in ilk çeyreğinde Aliağa Limanlarına uğrak yapan gemi sayısı 1541 adet olmuştur. 2024 yılının aynı döneminde bu sayı 1511 olarak kaydedilmişti. Böylece gemi uğrak sayısında %2 oranında bir artış gerçekleşmiş ve Kocaeli’nin ardından ikinci sıradaki yerimizi korumuş bulunuyoruz.” dedi.

Aliağa Limanları Net Tonda Liderliğini Sürdürüyor

2025 yılının ilk çeyreğinde Aliağa Limanlarında toplam gross ton bazında elleçlenen yük miktarının 31 milyon 676 bin 620 ton olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, “Bu rakamla Aliağa Limanları, gross ton elleçlemede Kocaeli’nin ardından Türkiye genelinde ikinci sıradaki yerini korumuştur. Aynı dönemde net ton bazında elleçlenen yük miktarı ise 21 milyon 658 bin 809 ton olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre %0,96 oranında bir azalış yaşanmış olmasına rağmen, Aliağa Limanları net tonda liderliğini korumaktadır.” ifadelerini kullandı.

Aliağa, Elleçleme Faaliyetlerinde de Zirvede

Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: “2025 yılının ilk çeyreğinde limanlarımızda gerçekleşen yükleme net ton miktarı 7 milyon 803 bin 558 ton olmuştur. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında %1,44 oranında bir düşüş yaşanmış ve Aliağa Limanları, bu alanda Ceyhan’dan sonra ikinci sırada yer almıştır. Öte yandan, boşaltma net ton miktarı 13 milyon 855 bin 251 ton olarak kaydedilmiştir. Bu rakamla Aliağa, en fazla boşaltma işlemi gerçekleştirilen birinci liman konumundadır. Boşaltma tonajında geçen yıla göre %1,73 oranında artış yaşanmıştır.”

Başkan Adem Şimşek’in konuşmasının ardından toplantı, dilek ve temennilerin dinlenmesi ile sona erdi.

Kaynak: www.ozgursesgazetesi.com