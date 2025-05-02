350’den Fazla Teknenin Sergilendiği Mast İzmir Boat Show’a 35 Bin Ziyaretçi

Yüzde 70’i yerli üretim olan teknelere hem iç hem dış pazardan büyük ilgi gösterildi. Yaklaşık 35 bin kişinin ziyaret ettiği fuar, sadece denizcilik sektörünü değil, İzmir ekonomisini de canlandırdı. Türk üreticiler, tasarım ve mühendislik gücüyle global pazarda da dikkat çekti. Yerli markaların ihracat bağlantılarını artırdığı fuar, Türkiye’nin denizcilikteki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye’nin en prestijli denizcilik etkinliklerinden biri olan 23-27 Nisan tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve ED Fuarcılık tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen MAST İzmir Boat Show Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı sona erdi. Yüzde 70’i yerli olan 350’den fazla yerli ve yabancı tekne sergilendiği fuarı yaklaşık 35 bin kişi ziyaret etti. Değerleri 100 bin TL ile 25 milyon TL arasında değişen teknelerin yer aldığı fuar ile sektöre İzmir ekonomisine de büyük destek sağladı.

Ekonomiyi Canlandıran Güçlü Organizasyon

Fuarın sektöre ve bölgeye sağladığı katkıya dikkat çeken ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan, “Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz MAST İzmir Boat Show, sadece denizcilik sektörünü değil, aynı zamanda İzmir ekonomisini de canlandıran çok güçlü bir organizasyon oldu. Yurt içinden ve yurt dışından gelen 35 bin ziyaretçi, sektör temsilcileriyle birebir temas kurma fırsatı buldu. Sergilenen teknelerin yüzde 70’inin yerli üretim olması, ülkemizin denizcilik alanında geldiği noktayı gözler önüne serdi. Katılımcı çeşitliliği, sergilenen ürünlerin kalitesi ve profesyonel iş birlikleriyle bu yılki fuar, her anlamda beklentilerin üzerinde geçti.” dedi.

Türk Üreticilerin Dünyaya Açılan Kapısı

ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Emel Yılmaz da fuarın yerli üretim ve ihracat potansiyeline katkısına vurgu yaparak, “Türkiye’nin dört bir yanından gelen üreticilerimiz, mühendislik gücümüzü ve tasarım kalitemizi bir kez daha gözler önüne serdi. Sergilenen yerli teknelerin sadece iç pazarda değil, global pazarda da ilgi görmesi bizleri gururlandırıyor. Bu fuar, Türk üreticilerinin dünyaya açılan kapısı oldu. Yerli markalarımızın ihracat bağlantılarını güçlendiren, yeni iş birliklerine zemin hazırlayan ve sektörün büyüme ivmesini destekleyen bu platformun her geçen yıl daha da büyüyeceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Vira Haber