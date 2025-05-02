Setur Marinaları Denizcilerin Başkent Buluşması Artı Boat Show Ankara’ya Katılıyor

Katılımcılar, Setur Marinaları’nın denizcilik vizyonunu deneyimlerken fuara özel fırsatlardan faydalanacak ve Kekova kıyılarının yeni incisi Demre Marina’yı keşfedecek.

Türkiye’nin lider marina zinciri Setur Marinaları, denizcilik tutkusunu başkente taşıyan Artı Boat Show Ankara Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı’nda yerini alıyor. Fuar, 7–11 Mayıs 2025 tarihlerinde Anfa Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Setur Marinaları da yenilikçi akıllı marina platformlarını, çevreye duyarlı uygulamalarını ve etkinliğe özel avantajlarını ziyaretçilerle buluşturacak.

Bu yıl dördüncü fuarına katılan Setur Marinaları, bundan önce de Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük karada tekne fuarı Bosphorus Boat Show’un yanı sıra MAST İzmir Boat Show’da ve uluslararası alanda prestijli bir fuar olan Boot Düsseldorf’ta yerini almıştı.

Kekova’da yeni bir dönem: Demre Marina

Artı Boat Show Ankara’nın bu yıl yine binlerce kişi deniz tutkununu bir araya getirmesi beklenirken, Setur Marinaları Antalya Kekova sahillerindeki son yatırımı Demre Marina’yı da fuar katılımcılarına tanıtacak. 450 deniz ve 250 kara yat kapasitesiyle hizmet veren Demre Marina; modern teknik altyapısı, geniş sosyal yaşam alanları ve doğayı merkeze alan yaklaşımıyla sektörde öne çıkıyor.

Setur Marinaları, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyı şeridi boyunca konumlanan bir karapark alanı ve 11 marinalık bir zincire sahip.

Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı hizmet

Setur Marinaları, akıllı işletme platformları, online rezervasyon sistemi ve mobil uygulamaları sayesinde marinalarını daha hızlı, pratik ve erişilebilir kılıyor. Enerji verimliliğini artıran çözümler, atıkların sistemli yönetimi ve hassas ekosistem koruma uygulamalarıyla yeşil denizcilik vizyonunu her adımda hissettiriyor.

Setur Marinaları, müşteri deneyimi ve denizcilik vizyonunu paylaşmak üzere, A Salonu C-108 numaralı standında tüm deniz tutkunlarını bekliyor.

Vira Haber