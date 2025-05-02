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"Explora I" Bodrum'a 590 Yolcuyla Geldi

"Explora I" Bodrum'a 590 Yolcuyla Geldi

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen "Explora I" adlı yolcu gemisi, 590 yolcu getirdi.

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Valletta bayraklı 248 metre boyunda, 32 metre genişliğindeki "Explora I" sabah saatlerinde Marmaris Limanı'ndan Bodrum’a geldi. 2023 yılında inşa edilen 13 katlı dev yolcu gemisinde ağırlıklı olarak Amerikalı yolcular olmak üzere toplam 590 yolcu ve 634 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan’ın Samos Limanı'na hareket edecek.
922 yolcu kapasiteli kruvaziyer, spor salonu, spa, yüzme havuzu, sanat galerisi, eğlence merkezi, lüks restoranlar gibi imkanlar barındırıyor.

Vira Haber


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