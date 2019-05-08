Citynet Alarm Kamera Sistemleri

Kamera sistemleri ile can ve mal güvenliğiniz korumak için güvenlik uygulamalarının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Neredeyse her gün, güvenlik kameralarının, hırsızlık vb. olaylarda nasıl yardımcı olduğunu gösteren sayısız haberlerle karşılaşıyoruz.Kamera Sistemleri evinizi, işyerinizi ve diğer tüm alanlarınızı güvende tutmak için yapabileceğiniz en iyi çözüm uygulamalarından biridir. Güvenilir bir kamera sistemleri ile herşeyi düşünmenize gerek kalmayacak.

Ev Kamera Sistemleri

Ev kamera sistemleri ile evinizin güvenliğini sağlayabilirsiniz.Ayrıca bebek kamera sistemi olarak da kullanabileceğiniz bu sistemler siz evde yokken internet üzerinden izleme imkanı sunarak net ve eksiksiz bir görüntüleme ile her anı canlı olarak izleme yapabilirsiniz. İlave olarak ses eklenerek ortamdaki sesi de dinlemenize olanak sağlar.

İşyeri Kamera Sistemleri

İşyeri kamera sistemleri ile işyerinizin güvenliğini sağlayabilirsiniz.Siz işyerinizde olmamanız durumunda personelinizi 7/24 cep telefonundan izleme imkanına kavuşursunuz.Ayrıca iş güvenliğinde de kullanabileceğiniz bu sistemler olası bir üzücü olaylarda delil olarak kullanmanıza katkı sağlamaktadır. Kamera sistemi fiyatları güvenlik kamerası sayısı, bütçenize, evinizin ve işyerinizin büyüklüğüne bağlıdır. İhtiyacınız olan kamera sayısını belirlemek için kaç alanı izlemek istediğinizi, kamera görüntüleme açılarını, iç mekan ve dış mekan kameralarını göz önünde bulundurmanız gerekir. Citynet kamera’nın güvenli dünyasına sizde dahil olun. Biran önce kamera sistemleri ile hayatınızı kolaylaştırmak için iletişime geçebilirsiniz.