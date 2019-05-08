Ege’de nefes kesen tatbikat

Yunanistan’ın Sakız ve Midilli adalarının arasında kalan uluslararası sularda gerçekleştirilen Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama ve Kurtarma Tatbikatı esnasında kaçak yollardan Yunanistan’a geçmek isteyen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı. Tatbikatta arama kurtarma konusundaki kabiliyetini göstermek isteyen Türk Sahil Güvenlik ekipleri, yapılan operasyonda 39 Filistinli ve 1 Iraklı göçmeni kurtararak bu alandaki başarısını kanıtlamış oldu.

Hava Eğitim Komutanlığı koordinesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı unsurlarının katılımıyla icra edilen Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama ve Kurtarma Tatbikatı, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir’in de katılımıyla başladı. Anadolu Yıldızı-2017’nin ilk aşamasında, Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında, Türk Arama Kurtarma Bölgesinde “İzmir” isimli kuru yük gemisi ile “Kemal Reis” isimli balıkçı gemisinin çarpışması sonucu gelen yardım talebi üzerine ekipler harekete geçti.

Yunanistan’ın Sakız ve Midilli adalarının arasında kalan bölümde gerçekleşen senaryo gereği olayda, yanan ve batan kuru yük gemisinin yardım çağrısı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ve Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine bildirildi. Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezinin başlattığı harekatta, senaryo gereği imkanların yetersiz olması nedeniyle TSK Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezinden yardım talebinde bulunuldu. Talep üzerine, TSK Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından; kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlıkları arama kurtarma koordinasyon merkezlerine müşterek arama kurtarma harekatı başlatma emri verildi.

Görev başarılı

Olayın gerçekleştiği, İzmir Körfezi'ne 53 deniz mili mesafede olan bölgeye Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma uçağı ve 1 arama kurtarma helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığından da 2 arama kurtarma gemisi ile 3 Sahil Güvenlik botu ve 1 arama kurtarma uçağı ve 2 arama kurtarma helikopteri ile KKTC’den de 1 sahil güvenlik botu sevk edildi.

Nefes kesen tatbikatta, çarpışma sonucu batan “Kemal Reis” isimli balıkçı gemisindeki personelleri temsilen denize bırakılan canlı ve cansız mankenler, olay yerine intikal eden unsurlar tarafından kurtarıldı. Senaryo gereği yanan “İzmir” isimli kuru yük gemisi ise Sahil Güvenlik gemilerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yerli ve yabancı gözlemciler ile basın mensuplarının TCSG Umut gemisinden takip ettiği tatbikata Azerbaycan, Filistin, Japonya, Kuveyt, Güney Kore, KKTC, Kosova ve Pakistan'dan temsilciler katıldı. Tatbikatın ilk safhası, katılan unsurların tören geçişiyle son buldu.

Aynı anda hem tatbikat hem harekat

Öte yandan, Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama ve Kurtarma Tatbikatı’nın Sakız ve Midilli Adalarının arasında kalan Ege Denizi’nin uluslararası sularında yapıldığı anlarda, Sahil Güvenlik Mobil Radarı Menderes ilçesi Ahmetbeyli önlerinde bir göçmen botu tespit etti. Yunanistan’ın Sakız Adasına gittiği belirlenen lastik bottaki 8’i çocuk toplam 40 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak olası bir facianın önüne geçildi. Anadolu Yıldızı-2019’da arama kurtarma konusundaki kabiliyetini göstermek isteyen Türk Sahil Güvenlik ekipleri, yapılan operasyonda 39 Filistinli ve 1 Iraklı göçmeni kurtararak bu alandaki başarısını kanıtlamış oldu.

İkinci aşama karada

Tatbikatın ikinci aşaması ise yarın İzmir Menemen Dumanlı Dağ’da gerçekleştirilecek. Anadolu Yıldızı-2019’un kara safhasında, bu kez kaybolan dağcılar için harekete geçilecek. 156 ihbar hattına gelen yardım talebi üzerine müşterek arama kurtarma harekatı başlatılacak. Tatbikatın bu safhasına; Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma uçağı ve 2 arama kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığından da Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) dağcılık timi ile 1 arama kurtarma helikopteri katılacak.

Vira Haber