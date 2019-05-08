DTO'dan 19 Mayıs için PRÜ'de tören

Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığı ve Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olan 19 Mayıs, her yıl ülke genelinde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki önemli olaylardan biri Atatürk’ün Samsun’a ayak basışıdır. Türk Milleti Birinci Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri ararken büyük bir lider Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Samsun’a ayak basarak “Kurtuluş” yolunu açtı. Dolayısıyla Atatürk’ün 16-19 Mayıs 1919 İstanbul’dan başlayan yolculuğu bir kurtuluş dönemini simgeler.

Bu kapsamda Türk milleti için kurtuluşun başlangıcı olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı milli mücadelenin 100. Yılı tüm yurtta sergi, panel ve konserlerle kutlanıyor.

İMEAK Deniz Ticaret Odası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 100. yıl dönümü dolayısıyla , 15 Mayıs 2019 Çarşamba günü Piri Reis Üniversitesinde tören düzenliyor.

Vira Haber