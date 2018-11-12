Çizmeci "Turizm sektörü nitelikli turiste yönelmeli"

Yılsonunda cirosal anlamda da beklentileri karşılayacağı öngörülen sektör için açıklamada bulanan Vizyon Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Talha Çizmeci, Türkiye'ye "deniz, kum, güneş" turistlerinin yanı sıra kültürel turistlerin de gelmeye başladığını bu bakış açısıyla da sektörün nitelikli turiste yönelmesi gerektiğini söyledi.

28 yıllık tecrübesiyle Türkiye’nin önemli turizm acentalarından biri olan Vizyon Turizm’in Yönetim Kurulu Üyesi Talha Çizmeci, sektörün yılsonu hedefleri hakkında açıklamada bulundu. Geçtiğimiz yıla göre bu sezon ekonomide yaşanan dalgalanmalar doğrultusunda yurt dışı turlarına olan rağbetin azaldığını söyleyen Çizmeci, yurt içi otellerin ise bu durumdan olumlu etkilendiğini belirtti. Çizmeci, “Dövizdeki hızlı dalgalanmalar insanların paniklemesine sebep olduğundan bu yıl Nisan ve Mayıs aylarından sonra taleplerde düşüş yaşandı. Misafirler artık çok uzak tarihlerdeki tur programlarına bakmıyor ve yurt dışı gezilerinde daha yakın yerleri tercih ediyor. Özellikle uzak destinasyonlara olan ilgi azalırken yakın Avrupa turlarına rağbet artıyor” dedi.



“Ülke olarak sağlık turizmine de önem vermeliyiz”



2019 yılında yurt dışı turlarına yeniden rağbetin artmasını sağlamak için yeni düzenlemeler yapacaklarına dikkat çeken Çizmeci, “Yaşanan dalgalanmalardan dolayı yurt dışı turlarında düşüş olsa da önümüzdeki yıl itibariyle daha kısa ve nispeten daha düşük bütçeli turlar organize etmeye çalışacağız.” dedi. Incomingin oldukça önemli olduğunu ve daha da gelişmesi gerektiğini belirten Çizmeci aynı zamanda ülke olarak sağlık turizmine daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Çizmeci, “Ülke olarak sağlık turizminde çok iyi bir konumdayız ve çok iyi teknolojik cihazlara sahibiz. Sağlık turizmi bizim için katma değer olarak çok yüksek bir konumda. Turizm acentaları olarak sağlık turizminde kendimizi daha fazla geliştirmeli ve sağlık turizmine daha fazla yoğunlaşmalıyız” dedi.



Vira Haber