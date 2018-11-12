‘Denizyolu Transitinde Basitleştirme İzni’nin ilk sahibi MSC

Ticaret Bakanlığı’nca, denizyolu ile yapılan taşımalarda işlemlerin basitleştirilmesi ve ülkemiz limanları arasında aktarılan konteynerlere ilişkin işlemlerin en az bürokrasi, en kısa süre ve en düşük maliyetle tamamlanması amacıyla basitleştirilmiş usulde taşıma yapma yetkisinin ilk sahibi MSC Gemi Acenteliği A.Ş. oldu. 7 Kasım’da Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nde yapılan törende “Denizyolu Transitinde Basitleştirme İzni”, MSC Gemi Acenteliği A.Ş. Genel Müdürü Barış Dilek’e Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş tarafından verildi.

Ticaret Bakanlığı’nca yürütülen denizyolu basitleştirmesi çalışmaları çerçevesinde, transit rejimi kapsamında denizyolu ile yapılan taşımalarda transit beyannamesi yerine, izin sahibi firmalar tarafından taşımaya ilişkin bilgilerin Ticaret Bakanlığı’na aktarılması suretiyle işlemlerin basitleştirilmesi ve ülkemiz limanları arasında aktarılan konteynerlere ilişkin işlemlerin en az bürokrasi, en kısa süre ve en düşük maliyetle tamamlanması için basitleştirilmiş usulde taşıma yapma yetkisinin ilk sahibi MSC Gemi Acenteliği A.Ş. oldu. 7 Kasım’da Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nde yapılan törende MSC Gemi Acenteliği A.Ş. Genel Müdürü Barış Dilek, “Denizyolu Transitinde Basitleştirme İzni”ni Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş’ten aldı.

PİLOT UYGULAMA ASYAPORT’TA

Gümrük Kanunu Madde 84/3, Gümrük Yönetmeliği Madde 236 ve Gümrük Genel Tebliği’ne (Transit Rejimi) (Seri No:8) uygun olarak transit rejiminde denizyolu ile basitleştirilmiş usulde taşıma yapma yetkisine uygun olarak pilot uygulama Asyaport Limanı’nda gerçekleştirilecek. Bu yetki ile; AB ülkelerinde uygulandığı gibi deniz taşımacılığında gerekli koşulları sağlayan firmalar açısından transit beyannamesi yerine deniz taşımacılığında gümrük sistemine gönderilen elektronik mesaj ile Türkiye içerisinde yapılan transit işlemleri basitleştirilerek yapılacak.

Vira Haber