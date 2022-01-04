Clarkson Research Paylaştı! Rekor Çin’de

Geçen yıl dünya çapında bin 846 yeni gemi siparişi verilirken, Çin ise 965 yeni gemi siparişiyle küresel pazar payı bakımından dünyada ilk sırada yer aldı.

Clarkson Research tarafından yayınlanan verilere göre, gemi siparişlerinden Çinli gemi yapımı işletmelerinin aldığı sipariş sayısı 965 oldu ve küresel pazarın yaklaşık yüzde 50’ini oluşturdu. Güney Kore Çin’i izleyerek 403 siparişle küresel pazarın yüzde 38’ini oluşturdu ve ikinci sırada yer aldı. Öte yandan gemi inşası için verilen büyük çaptaki veriler, pandemi sonrası dünya ticaretinin canlanma sinyali olarak değerlendirildi.

Vira Haber