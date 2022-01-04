Tekirdağ'da 2021 Yılında Çevreyi Kirleten 248 Tesise Ceza Yağdı

Tekirdağ'da geçen yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce çevreyi kirlettiği tespit edilen 248 tesise 26 milyon 419 bin lira ceza uygulandığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, kentte her türlü çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik 2021 yılında 2 bin 159 denetim gerçekleştirildi.

Denetimler sonucunda 248 tesisin Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunduğu tespit edildi. Bu tesislere 26 milyon 419 bin lira idari para cezası uygulandı.

Tesislerden 51'nin de faaliyetleri durduruldu.

Ani ve planlı denetimlere 2022 yılında da devam edileceği, çevreyi kirlettiği tespit edilen işletmelere Çevre Kanunu kapsamında yaptırım uygulanacağı belirtildi.