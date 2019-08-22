Club Med 2 bu yıl ikinci kez Demre’de

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden biri olan, dünyadaki 5 direkli tek yelkenli yolcu gemisi Club Med 2 bu yıl ikinci kez Antalya'nın Demre ilçesine geldi.

Sabah erken saatlerde Demre'ye gelen lüks gemi Çayağzı Limanı'na demir attı. Ünlü lüks geminin 8 Ağustos 2019 tarihinden sonra ikinci kez Demre'ye gelmesi turizmcileri sevindirirken, Çayağzı Limanı'na hareket getirdi. Bodrum'dan yola çıkan gemi sırasıyla Yunanistan'ın Kos ve Rodos Adası'nı, ardından Alanya'yı ziyaret etti. Gemide çoğunluğu Fransızlardan oluşan 307 yolcu, 217 personel bulunuyor. Gemi yolcularından bir bölümü filikalarla Çayağzı Limanı'na taşındı, buradan taksi ve minibüslerle Myra Antik Kenti, Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Likya Uygarlıkları Müzesi'ni gezmeye çıktı. Bir bölümü gemiye yanaşan yatlara binerek Kekova'ya tura gitti. Gemide kalan yolcular ise denizde yüzdü ve farklı su sporları aktivitelerine katıldı. Karaya çıkan yolculara Demre Belediyesi tarafından Demre'yi tanıtan broşürler dağıtıldı. Gemi için sahilde ve denizde güvenlik önlemleri alındı. Bir acil sağlık ambulansı Çayağzı Limanı'nda hazır vaziyette bekletildi.

Bu akşam saatlerinde kaptan Thibaud Müller yönetiminde Demre'den ayrılacak olan gemi Kekova Koyu'nun içinden geçecek ve Muğla Dalyan'a uğrayacak. Gemi bir haftalık turunu 24 Ağustos'ta yine Bodrum'da tamamlayacak.

Demre'deki tarihi yerleri gezerek dönen gemi yolcuları, Demre'yi çok beğendiklerini, tarihi yerlerin ve doğanın bir harika olduğunu söyledi.

Vira Haber