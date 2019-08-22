D-Marin Kids ve TURMEPA eğitmeye devam ediyor

4 yılda 21 köy okulunda 800’ü aşkın çocuğa deniz sevgisi aşılayan projede, yeni sistem daha fazla çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Göcek ve Didim’de bulunan 6 okulda toplam 12 öğretmene verilecek STEAM eğitimleri sayesinde çocuklar denizlerdeki sorunlara STEAM ile çözümler yaratarak denizleri koruyacak. “STEAM ile Denizleri Koruyorum” projesi 2 Eylül’de başlayacak.

D-Marin Kids, çocukların küçük yaşlardan itibaren denizle olan bağlarını güçlendirmeyi hedeflerken TURMEPA gelecek nesillere temiz denizlerin kucaklandığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla çalışıyor. Projede bu yıl denizel eğitimlerin yanı sıra öğretmenlere STEAM eğitimleri verilerek çocukların çevre projelerini teknolojiyle birleştirmeleri hedefleniyor. Muğla ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin iş birliğinde gerçekleştirilecek proje ile öğretmenlerin desteği ile çocukların doğaya yaklaşımlarına ışık tutarak bir bilim insanı gibi düşünmelerine, yeni fikir ve projeler üretmelerine katkı sağlamak amaçlanıyor.

“Denizler Bizim Geleceğimiz!”

D-Marin Turgutreis, Didim ve Göcek marinalarının bulunduğu illerde yürütülen “Fark Ettim!Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız” projesi beşinci yılında STEAM sistemi ile birleşerek “STEAM ile Denizleri Koruyorum” ismiyle daha çok çocuğa dokunacak.

Muğla ve Aydın’da toplam 6 okulda 12 öğretmen, deniz ve STEAM eğitimleriyle buluşacak. TURMEPA ve D-Marin, projeyle bu yıl Muğla’nın Fethiye ilçesinde Göcek Deniz Temiz Ortaokulu, Bodrum H. Turgut Karabağlı Ortaokulu, Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu; Aydın’ın Didim ilçesinde ise Selçuk Özsoy Ortaokulu ve Akyeniköy Ş. Soner Turan Ortaokulu’na ulaşacak.

Çocukların sadece doğaya değil, tüm canlılara kucak açarak, sevmeyi öğrenmelerini ve bir bilim insanı gibi düşünerek yeni fikirler ve projeler üretmelerini sağlamak olan projede geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl okul öğretmenleri STEAM Hizmet İçi Eğitimi ile denizler, sıfır atık ve plastik temalı eğitimler alacaklar. Aldıkları bilgileri hem kendi okullarındaki öğrencilere aktaracak hem de çocukların denizleri korumaya yönelik projelerini geliştirirken teknolojiden faydalanacaklar.

Proje kapsamında ilgili okulların öğrencileri, öğretmenler aracılığıyla yaratıcı ve akılcı düşünme, sorgulama, çözüm odaklı olma, keşfetme ve paylaşma becerilerini geliştirmeyi öğrenecek. Hazırlayacakları proje ile denizlerin temiz kalması için fikirlerini sunacak çocuklar, öncelikle denizlerde yaşanan sorunları araştırarak bu sorunların başta deniz yaşamına olmak üzere tüm ekosisteme olumsuz etkilerini sorgulayacak.

Vira Haber