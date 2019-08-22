Kulaçlar ‘Kadına şiddet’e karşı atılacak

Kadına Şiddete Hayır! demek için yola çıkan EGİAD ve proje ortakları, 6 yüzücü ile önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirecek. İki önemli STK ve proje ortakları, Kadına Şiddete Hayır Demek için Çeşme Marina’dan Seferihisar Marina’ya 24 saat boyunca yüzecek olan 6 sporcuyu destekleme kararı aldı.

“Gücün ve cesaretin var ise, Kadına Değil Kendine Meydan Oku” Sloganıyla kendi alanlarında önemli başarılara imza atan ve görev yaptıkları şirketlerin üst düzey yöneticiliklerinde bulunan 3'ü erkek 6 kişilik ekip, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için 1’er saat arayla 24 saat boyunca Çeşme Marina’dan Seferihisar Marina’ya kadar yüzecek. Daha önce Türkiye ile Yunan adaları arasında, Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı'nda yüzen ekip üyeleri, 24 Ağustos’ta 80 km uzunluğundaki parkuru geçecekler. "Kadına değil, Kendine Meydan Oku" sloganıyla yüzecek olan ekibin başlarındaki bonelerde ise şiddet gören kadınların isimleri yazacak.

Kendi alanlarında önemli başarılara imza atan Eczacı Seda Kansuk, bir şirketin İcra Kurulu Üyesi Şadi Gödek, Makine Mühendisi Memduh Kansuk, Bilgisayar Mühendisi Uğur Doğan, Pazarlama Müdürü Senem Ülker ile İngilizce öğretmeni Ayşin Oya Bekbay'dan oluşan ekibe, dalgıçlar ile doktorlar da tekneden eşlik edecek.

KIZ ÇOCUKLARINA SPOR BURSU

Sosyal Sorumluluk Projesine ilişkin değerlendirmede bulunan EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, 2019 yılının ilk 6 ayında 214, 2018 yılında 440 kadın öldürüldü. Kadınların yüzde 50'si ateşli silahlarla düzenlenen saldırılarda hayatlarını kaybettiğine dikkat çekerek, “Hayati risk nedeniyle koruma talep eden kadın sayısının da ürkütücü boyutlara ulaştığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı kayıtlarına göre, geçtiğimiz yıl günde 358 kadının, şiddet gördüğü gerekçesiyle, kolluk kuvvetlerine başvurduğu Türkiye’de, 41.955 kadın hakkında “Geçici Koruma Altına Alma” kararı verildi. Bu rakamlar Türkiye’de günde 115, her 1 saatte ise 5 kadının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor” dedi. Bu projenin kadına şiddete karşı bir farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenmesinin yanısıra kız çocuklarına desteği de kapsayacağını belirten EGİAD Başkanı Aslan, sözlerin şu şekilde tamamladı: “EGİAD proje kapsamında topladığı bağışlarla, imkanı kısıtlı kız çocuklarımıza spor bursu sağlayacaktır. Her kulaç için 1TL bağışınız yoluyla elde edilecek gelir ile EGİAD kız çocuklarımıza sporcu olma yolunda destek olacaktır. 500 kulaç bağış yapan EGİAD üyeleri 24 saatlik geçiş esnasında yüzücülerle birlikte teknede bu heyecanı paylaşabilecekler.”

BONELERİNDE ŞİDDET GÖREN KADINLARIN İSİMLERİ YAZACAK

Kadın ve erkekten oluşan 6 kişilik yüzücü ekibinin başlarındaki bonelerde, Türkiye'de şiddet gören ya da bu nedenle hayatını kaybeden kadınların isimleri yazılı olacak. Projenin mimarları yaptıkları açıklamada, “Kadın erkek eşitliğine inanıyoruz, gerçekte de olması gerektiği gibi. Dünyada şiddetin her türlüsü kötüdür ve özgürlük her canlının en doğal hakkıdır. Türkiye'nin son zamanlarda en büyük sorunlarından biri şiddet, özellikle de kadına yönelik şiddet. Buna dikkat çekmek farkındalık yaratmak için şiddete karşı yüzeceğiz. 24 Ağustos’ta denize şiddete "hayır" demek için kulaç atacağız. Bu yolculuk vereceğimiz mesaj kadar zor. “HER KULAÇ BİR MEYDAN OKUMA”. Yaklaşık 48.000 kulaç atacağımız bu yolculukta sizlerin desteği ile daha güçlü olacağız” diye konuştu.

Parkur boyunca her yüzücü 1’er saatlik ara ile suya girerek yüzecek, gece boyunca yüzücülerin üzerine takılacak ufak bir ışık kaynağı ile yüzme aktivitesi kesintisiz devam edecektir Çeşme'den Seferihisar'a yüzecek olan eski milli yüzücüler Senem Ülker ile Ayşin Oya Bekbay'ın da yer aldığı ekibin, geçtiğimiz yıllarda Manş Denizi'ni geçtiği, Cebelitarık Boğazı'nda yüzdüğü öğrenildi. Ekip üyelerinden bazılarının da Türkiye kıyılarından Marmaris ile Rodos, Çeşme ile Sakız, Bodrum ile Kos, Asos ile Midilli arasında yüzdüğü öğrenildi.

Proje Ortakları

EGİAD - Ege Genç İş İnsanları Derneği, EÇEV - Ege Çağdaş Eğitim Vakfı, Asmira Marine, Urban Elixir, Bortar Catering.

Vira Haber