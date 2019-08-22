Kargo gemisi Norveç’te karaya oturdu

Norveç’te Norveç bayrağı taşıyan 67 metre boyundaki Nidaroe adlı, Bodo şehrinde Saltstraumen Boğazı'ndaki Saltstraumen Köprüsü yakınlarında karaya oturduğu bildirildi.

Kazanın oluş nedeni ile ilgili açıklama yapılmazken, gemi, SAR teknesinin yardımı ile yaklaşık bir saat sonra yeniden yüzdürüldü. karaya oturan geminin kazanın hemen ardından motor gücünü yeniden kazandığı belirtildi. Ancak kurtarma gemisi Hermann Horn’ün, bölgeye gelerek karaya oturan gemiyi en yakın limana kadar çektiği kaydedildi.

1987 yılında inşa edilen ve Norveç bayrağı taşıyan kargo gemisinde beş mürettebatın olduğu ve kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.

Vira Haber