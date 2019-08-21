Ukrayna, Rus tankerine el koydu

Kırım’ın Rusya tarafından işgal edilmesinden sonra Ukrayna’nın ana kısmında faaliyete başlayan Kırım Özerk Cumhuriyeti Savcılığından yapılan açıklamaya göre, Herson Temyiz Mahkemesi Kırım Savcılığının Herson Şehir Mahkemesinin aldığı karara karşı verdiği itiraz dilekçesi inceledi. Duruşma sırasında Herson Şehir Mahkemesinin kararı feshedildi ve gemiye el koyma kararı alındı.

13 Ağustos 2019 tarihinde Herson Şehir Mahkemesi Ukrayna Güvenlik Servisi ve Kırım Savcılığının Mriya gemisine el koyma talebini reddetmişti.

Kırım Savcılığı, söz konusu geminin 2015 yılında Vilga ismi altında Akyar’daki (Sivastopol) Rusya Karadeniz Filosu’na yakıt tedarik ettiğini iddia ediliyor.

Vira Haber