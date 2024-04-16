CMA CGM Lojistikte İlk Sadakat Programı Olan “Sea Reward”ı Uygulamaya Başladı

Sektörde bir ilk olan SEA REWARD, anında fiyat teklifi, garantili fiyat ve yer öncelikli erişim ile rezervasyon sürecini basitleştirirken, 2022 yılında başlatılan dijital bir çözüm olan "SpotOn"u da kullanarak CMA CGM müşterilerinin gönderilerinin gemilerde sürekliliğini ve yüklemelerini ödüllendiriyor.

CMA CGM'nin dijital müşterileri, SEA REWARD ile özel avantajları bulunan dört farklı kademeye erişebiliyor. Bu sadakat programı, Grubun denizcilik sektörünü dönüştürmek ve müşteri deneyimini dijitali de kullanarak geliştirmek amacı ile geliştirildi.

Programın, özel ödüller ve avantajlar sunan dört kademesi bulunuyor

SEA REWARD programına "SpotOn" dijital çözümü aracılığıyla katılan müşteriler, gönderilerinin sıklığı ve hacimlerine göre ödüllendiriliyor; "Teğmen", " Yüzbaşı", " Albay" ve son olarak da "Amiral" kademelerine erişiyorlar. SEA REWARD'ın farklı kademelerine göre müşteriler, faturalarının bir kısmını ödemek için kullanabilecekleri Deniz Mili kazanmak da dahil olmak üzere özel avantajlarla ödüllendiriliyor. Avrupa ve Türkiye'deki dijital müşterilerinin kullanımına açılan SEA REWARD, diğer bölgelerde de yakın zamanda kullanıma sunulacak.

Inovasyona çok önem veren CMA CGA, uluslararası bir girişim olarak geliştirdiği hızlandırıcı ZEBOX'u ve sürdürülebilir ulaşım ve lojistik için geliştirdiği eğitim ve yenilik merkezi TANGRAM'ı da yakında tanıtacak.

“Gönderin, Kazanın”

CMA CGM Denizcilikten Sorumlu Grup Başkan Yardımcısı Olivier Nivoix, "Müşterilerimizin sadakati ve güveni bizim için çok değerli. Bu nedenle, müşterilerimize avantajlar sunan, yenilikçi ve iddialı bir sadakat programı olan SEA REWARD programını geliştirdik. Online kanalımız "SpotOn"u tanıttıktan iki yıl sonra SEA REWARD ile müşterilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Çok basit, gönderin, kazanın!" dedi.

Vira Haber